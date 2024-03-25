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Hasan Can Kaya'dan Programına Bilet Almak İsteyen Takipçisine Uyarı!

Hasan Can Kaya'dan Programına Bilet Almak İsteyen Takipçisine Uyarı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.03.2024 - 08:28

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı için sosyal medyada bilet almak isteyen bir kullanıcı bilet satan kişiyle konuşmasını yayınladı. Bunu gören Hasan Can Kaya da takipçisini uyardı.

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YouTube'ta başladığı Konuşanlar programı büyük ses getirince Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

YouTube'ta başladığı Konuşanlar programı büyük ses getirince Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu programda seyirciler yaşadıkları ilginç ve güldüren anlarını rahatlıkla paylaşıyor.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu programda seyirciler yaşadıkları ilginç ve güldüren anlarını rahatlıkla paylaşıyor.

Milyonlarca kişinin izlediği programa da seyirci olarak gitmek isteyenlerin sayısı artınca bilet bulmak da haliyle zorlaşıyor. Bu nedenle de bunu fırsat bilen dolandırıcılar ortalığa çıkmaya başladı.

Milyonlarca kişinin izlediği programa da seyirci olarak gitmek isteyenlerin sayısı artınca bilet bulmak da haliyle zorlaşıyor. Bu nedenle de bunu fırsat bilen dolandırıcılar ortalığa çıkmaya başladı.

Bir kullanıcı da sosyal medya mesajlaştığı bir kişinin kendisine Konuşanlar programı için bilet satmak istediğini Hasan Can Kaya'ya iletti.

Bir kullanıcı da sosyal medya mesajlaştığı bir kişinin kendisine Konuşanlar programı için bilet satmak istediğini Hasan Can Kaya'ya iletti.

Kullanıcı, "Ne diyorsun bu işe dolandırılayım mi göz göre göre" diye sordu.

Kullanıcı, "Ne diyorsun bu işe dolandırılayım mi göz göre göre" diye sordu.
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Hasan Can Kaya da bu kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi ve uyardı.

Hasan Can Kaya da bu kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi ve uyardı.

Aman ha siz de kanmayın!

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