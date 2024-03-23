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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sahne Yazılmaması Seyirciyi Çileden Çıkardı!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Sahne Yazılmaması Seyirciyi Çileden Çıkardı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.03.2024 - 21:37

Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde son zamanlarda Doğa karakterine sahne yazılmaması seyirciyi kızdırdı. Görkem yerine Doğa'yı görmek isteyen izleyici senariste tepki gösterdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları herkesin bildiği gibi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör. Dizide Doğa ve Fatih karakteri üzerinden seküler ve muhafazakar çatışmasını izliyorduk.

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları herkesin bildiği gibi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör. Dizide Doğa ve Fatih karakteri üzerinden seküler ve muhafazakar çatışmasını izliyorduk.

Tabii yakın zamana kadar bu iki ailenin hikayesini izliyorduk fakat senaryo son zamanlarda büyük bir değişime uğradı. Yeni karakterlerin diziye dahil olmasıyla birlikte Doğa karakteri adeta ortadan kayboldu.

Tabii yakın zamana kadar bu iki ailenin hikayesini izliyorduk fakat senaryo son zamanlarda büyük bir değişime uğradı. Yeni karakterlerin diziye dahil olmasıyla birlikte Doğa karakteri adeta ortadan kayboldu.

Birkaç bölüm önce savaş ilan eden Doğa son bölümlerde geri plana atıldı. Adeta başrol olan Doğa karakteri figüran oldu. Dizide doğru düzgün sahnesi, diyalogu yok.

Birkaç bölüm önce savaş ilan eden Doğa son bölümlerde geri plana atıldı. Adeta başrol olan Doğa karakteri figüran oldu. Dizide doğru düzgün sahnesi, diyalogu yok.

Doğa karakteri ortada yokken yeni karakter Görkem'in ön plana çıkarılması da dizinin fanlarını kızdırdı.

Doğa karakteri ortada yokken yeni karakter Görkem'in ön plana çıkarılması da dizinin fanlarını kızdırdı.

Bu durum Evrim Alasya'nın bile dikkatini çekti ve sosyal medyada beğendiği paylaşımla Sıla Türkoğlu'na destek verdi.

İzleyici güçlü bir Doğa görmek istediğini belirterek senariste tepki gösterdi.

İzleyici güçlü bir Doğa görmek istediğini belirterek senariste tepki gösterdi.
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