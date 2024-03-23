Kızılcık Şerbeti'nde Rolü Azalan Sıla Türkoğlu'na Evrim Alasya'dan Destek Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nde Rolü Azalan Sıla Türkoğlu'na Evrim Alasya'dan Destek Geldi!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz ilerlerken, dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'nu sahnelerinin gitgide azalması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yan rollerin yükselip başrol Türkoğlu'nun sönükleştiği dizi bu açıdan tepki görürken, söz konusu olayda dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan destek geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ederken, izleyicilerin radarına önemli bir detay takıldı.
Dizide Fatih'le ayrıldıktan sonra onu takıntı haline getiren Doğa'nın bu hali izleyicilere çok yabancı gelirken, Fatih ve yeni sevgilisi Görkem'in sahneleri artarken son bölümde Doğa'yı 15 dakika bile izleyemedik.
Dizinin başrolü olmasına rağmen yan rollerden daha az sahnesi olmasıyla "Doğa karakteri diziden uzaklaştırılıyor mu?" soruları kol gezmeye başlarken, söz konusu olaya izleyicilerden yoğun tepki aldı.
Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin bambaşka bir yere evrilmesine gelen tepkiler viral olurken, onlardan birine dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan beğeni geldi.
Deniz Tural adlı kullanıcının haklı isyanını beğenen Evrim Alasya, böylece rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'na desteğini esirgemedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda