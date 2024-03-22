Final Sahnesiyle Dumur Eden Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Final Sahnesiyle Dumur Eden Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri dumur etmeyi başardı. Aksiyonun hız kesmediği dizi özellikle son sahnesiyle gündem olurken, Alev ve Pembe'nin kavga etmesi ve Pembe'nin merdivenlerden düşmesi olay oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyicileri dumur eden cinstendi.
Alev'in Pembe'ye inat Ünal ailesi evine gelmesiyle ortalık iyice karışırken, asıl bomba son sahnede patladı.
Pembe ve Alev arasında yaşanan kavgada Pembe'nin dengesini kaybederek merdivenlerden düşmesi ortalığı ayağa kaldırırken, Şerbo'nu son bölümüne haliyle tepki yağdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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