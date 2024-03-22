Survivor Fragmanında Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Görüntüleri Dikkat Çekti!
Survivor Fragmanında Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Görüntüleri Dikkat Çekti!
Survivor All Star'ın her bölümü yepyeni bir olaya gebe olurken, yarışmanın fragmanları bile yankı uyandırıyor. Yarışmanın son fragmanına Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi anları damga vururken, o anlar kısa sürede gündem oldu.
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Olayların bitmediği Survivor All Star'ın en bilinen kaoslarından biri hiç şüphesiz Yunus Emre ve Aleyna'nın samimiyeti.
Kırmızı takımda yer alan Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın arkadaş olmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmazken, bu konuda Yunus Emre'nin eşi Beria eşini telefonla arayıp uyarmıştı.
Eşi Beria'nın uyarısı sonrası Yunus Emre'nin ne yapacağı merak konusu olurken yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ve Aleyna'nın aşırı yakın tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Aleyna'nın Yunus Emre için "Bu çocuk beni delirtiyor" dediği anlar gündem olurken, söz konusu anların fragman kapağı olarak yer alması izleyicilerin radarına takıldı.
İşte o anlar:
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