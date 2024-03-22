Bahar Dizisinde Büyük Bomba: Timur, Parla'nın Babası Çıktı!
Bahar Dizisinde Büyük Bomba: Timur, Parla'nın Babası Çıktı!
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Yayına girdiği andan itibaren reytingleri alt üst edip rekor üzerine rekor kıran Bahar dizisini artık izlemeyenimiz yok.
Baş karakterimiz Bahar'ın geçirdiği hastalığın ardından hayatını değiştirmeye başlamasını konu alan dizide Bahar'ın canı tatlı kocası Timur her bölüm izleyiciden düzenli beddua almaya devam ediyor.
Bahar'ı yıllardır Rengin'le aldatan ve kızı Parla'ya çocuklarına vermediği özen veren Timur'u cehenneme direk etmek isteyenlerin sayısı her bölüm artarken, yeni bölüm fragmanında yaşananlar Timur'a tahammülümüzü bitirdi.
Timur'la annesi Rengin'in ilişkisine sürekli karşı çıkan Parla fragmanda babasını çağırdığından bahsederken, Timur'un gerçek babası olduğunu öğreniyor.
İşte Bahar'ın yeni bölüm fragmanı:
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Ah Tümör boyun devrilsin senin!
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