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Bahar Dizisinde Büyük Bomba: Timur, Parla'nın Babası Çıktı!

Bahar Dizisinde Büyük Bomba: Timur, Parla'nın Babası Çıktı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 21:07

Show TV'nin şimdiden fenomen haline gelen dizisi Bahar her bölümüyle reytingleri alt üst etmeye devam ederken, yeni bölüm fragmanında Parla'nın babasının Timur çıkması ortalığı karıştırdı.

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Yayına girdiği andan itibaren reytingleri alt üst edip rekor üzerine rekor kıran Bahar dizisini artık izlemeyenimiz yok.

Yayına girdiği andan itibaren reytingleri alt üst edip rekor üzerine rekor kıran Bahar dizisini artık izlemeyenimiz yok.

Baş karakterimiz Bahar'ın geçirdiği hastalığın ardından hayatını değiştirmeye başlamasını konu alan dizide Bahar'ın canı tatlı kocası Timur her bölüm izleyiciden düzenli beddua almaya devam ediyor.

Baş karakterimiz Bahar'ın geçirdiği hastalığın ardından hayatını değiştirmeye başlamasını konu alan dizide Bahar'ın canı tatlı kocası Timur her bölüm izleyiciden düzenli beddua almaya devam ediyor.

Bahar'ı yıllardır Rengin'le aldatan ve kızı Parla'ya çocuklarına vermediği özen veren Timur'u cehenneme direk etmek isteyenlerin sayısı her bölüm artarken, yeni bölüm fragmanında yaşananlar Timur'a tahammülümüzü bitirdi.

Bahar'ı yıllardır Rengin'le aldatan ve kızı Parla'ya çocuklarına vermediği özen veren Timur'u cehenneme direk etmek isteyenlerin sayısı her bölüm artarken, yeni bölüm fragmanında yaşananlar Timur'a tahammülümüzü bitirdi.

Timur'la annesi Rengin'in ilişkisine sürekli karşı çıkan Parla fragmanda babasını çağırdığından bahsederken, Timur'un gerçek babası olduğunu öğreniyor.

Timur'la annesi Rengin'in ilişkisine sürekli karşı çıkan Parla fragmanda babasını çağırdığından bahsederken, Timur'un gerçek babası olduğunu öğreniyor.

İşte Bahar'ın yeni bölüm fragmanı:

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Ah Tümör boyun devrilsin senin!

Ah Tümör boyun devrilsin senin!
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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