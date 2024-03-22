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Reyting Kurbanı Oldu: Kanal D'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor!

Reyting Kurbanı Oldu: Kanal D'nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor!

Kanal D yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 18:59

Reyting savaşı sezonlar süren dizilerin bile ipini çekerken, Kanal D'de 3 sezondur süren bir dizi için ani final kararı verildi.

KAYNAK: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/uc-kiz-ka...
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Televizyon dizileri arasındaki gitgide artan reyting mücadelesine pek çok dizi yenik düşerken, son final kararı Kanal D'nin popüler dizisi için alındı.

Televizyon dizileri arasındaki gitgide artan reyting mücadelesine pek çok dizi yenik düşerken, son final kararı Kanal D'nin popüler dizisi için alındı.

Özellikle uzun sezonlar süren dizileriyle ünlü olan Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri ani final kararıyla herkesi şaşırttı.

Özellikle uzun sezonlar süren dizileriyle ünlü olan Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri ani final kararıyla herkesi şaşırttı.

O dizi ise 3 sezondur ekran yolculuğu devam eden Üç Kız Kardeş!

O dizi ise 3 sezondur ekran yolculuğu devam eden Üç Kız Kardeş!

İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dram ağırlıklı bir dizi olarak 3 sezondur seyirciyi ekrana bağlasa da son sezonunda ciddi bir reyting düşüşü yaşadı.

İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dram ağırlıklı bir dizi olarak 3 sezondur seyirciyi ekrana bağlasa da son sezonunda ciddi bir reyting düşüşü yaşadı.

Oda TV'nin özel haberine göre sevilen dizi Mayıs ayında final yaparak yeni yayın döneminde yer almayacak.

Oda TV'nin özel haberine göre sevilen dizi Mayıs ayında final yaparak yeni yayın döneminde yer almayacak.

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