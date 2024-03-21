Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya Bakışları İzleyicileri Şaşırttı!
Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya Bakışları İzleyicileri Şaşırttı!
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa Hilmi Cem ve Aleyna damgasını vurdu.
Dışarıda arkadaş olmalarına rağmen kırmızı takımda yıldızları tam olarak barışmayan Hilmi Cem ve Aleyna'yı Survivor'da pek muhattap olurlarken görmezken, son bölümde izleyicilerin gözüne bir detay takıldı.
Oyun için sırası gelen Aleyna kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken Hilmi Cem'in Aleyna'ya olan bi' garip bakışları sosyal medyada gündem oldu.
Hilmi Cem'in bu bakışının ardından izleyiciler "Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi?" var sorusunu sormadan geçemediler.
İşte o anlar:
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