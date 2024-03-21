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Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya Bakışları İzleyicileri Şaşırttı!

Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya Bakışları İzleyicileri Şaşırttı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 19:06

Kaos ve entrikanın eksik olmadığı Survivor All Star'a bu defa Hilmi Cem ve Aleyna damga vurdu. Oyun sırasında Hilmi Cem'in Aleyna'ya olan bakışları dikkatlerden kaçmazken, izleyiciler bu bakışa anlam veremedi.

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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa Hilmi Cem ve Aleyna damgasını vurdu.

Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa Hilmi Cem ve Aleyna damgasını vurdu.

Dışarıda arkadaş olmalarına rağmen kırmızı takımda yıldızları tam olarak barışmayan Hilmi Cem ve Aleyna'yı Survivor'da pek muhattap olurlarken görmezken, son bölümde izleyicilerin gözüne bir detay takıldı.

Dışarıda arkadaş olmalarına rağmen kırmızı takımda yıldızları tam olarak barışmayan Hilmi Cem ve Aleyna'yı Survivor'da pek muhattap olurlarken görmezken, son bölümde izleyicilerin gözüne bir detay takıldı.

Oyun için sırası gelen Aleyna kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken Hilmi Cem'in Aleyna'ya olan bi' garip bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Oyun için sırası gelen Aleyna kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken Hilmi Cem'in Aleyna'ya olan bi' garip bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Hilmi Cem'in bu bakışının ardından izleyiciler "Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi?" var sorusunu sormadan geçemediler.

Hilmi Cem'in bu bakışının ardından izleyiciler "Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi?" var sorusunu sormadan geçemediler.

İşte o anlar:

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