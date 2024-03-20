Yargı'da Tecavüze Uğrayan Tuğçe'nin Yoğun Bakımda Taciz Edilmesi Mide Bulandırdı!
Yargı'da Tecavüze Uğrayan Tuğçe'nin Yoğun Bakımda Taciz Edilmesi Mide Bulandırdı!
Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Yargı son haftalara Tuğçe karakterinin başına gelenlerle damga vuruyor. Tuğçe'nin toplu tecavüze uğrayıp işkence görmesi izleyicileri dumur ederken, yeni bölüm fragmanında tecavüzcüsü tarafından yoğun bakımda taciz edilen Tuğçe'nin başına gelenler iyice mide bulandırdı.
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3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi son haftalarda tepkilerin odağında.
Dizideki Tuğçe karakterinin ilk saha görevinde toplu tecavüze uğrayıp ardından işkence görüp denize atılması izleyicileri dumur etmişti.
Tuğçe karakteri üzerinden yazılan bu senaryonun hangi akla hizmet ettiği bir türlü anlamlandırılamazken, Yargı'nın yeni bölüm fragmanı bambaşka bir iğrençliğe kapı araladı.
Tecavüzcülerden birinin Tuğçe'nin yoğun bakımda kaldığı hastanenin doktorlarından biri olduğunu geçtiğimiz bölümde öğrenirken, fragmanda tecavüzcünün Tuğçe'yi taciz ettiğini görüyoruz.
Fragmandaki mide bulandıran detay diziye tepkileri arttırırken, haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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İşte fragmandaki o anlar:
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