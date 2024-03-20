Kızıl Goncalar'da "Seküler Kesim Cahil Gösteriliyor" Eleştirilerine Dizinin Senaristinden Gönderme!
Kızıl Goncalar'da "Seküler Kesim Cahil Gösteriliyor" Eleştirilerine Dizinin Senaristinden Gönderme!
İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan, yayına başladığı ilk iki bölümle rekor şikayet ve bunun sonucunda RTÜK'ten ceza alan Kızıl Goncalar hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük ilgi toplayan dizinin son bölümünde bir sahne sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştirilere sebep olan sahneyle ilgili dizinin senaristi göndermede bulundu!
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Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başaran Kızıl Goncalar, cesur ve iddialı sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor.
Dizinin son bölümünde Mira ve Cüneyd arasında geçen Ramazan sahnesi izleyicinin bir kısmını güldürürken, bir kısmını öfkelendirmişti.
Mira'nın Cüneyd'in neden bir şey yiyip içmediğini ve Ramazan'ın ne olduğunu bilmemesi tepkilere yol açmıştı.
Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Ece Üner de seküler kesimin dizide cahil gösterilmeye çalışıldığını ifade etmişti.
Dizinin senaristlerinden Şükrü Necati Şahin tepkiler sonrası sessizliğini bozdu.
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Senarist, önce oynuyorlar engelleyemiyoruz diyerek oyuncuları paylaştı;
Ardından yapıyorlar engelleyemiyoruz diyerek yapım ekibini etiketledi.
Bu tepkiler reytinglere yansır mı bilemiyoruz ama bakalım senaristin tepkisi durumu değiştirecek mi?
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Oldukça yapmacık bir sahne,neymiş ramazanmış,yok arkadaşları recepmiş şabanmış,çocuk bile ramazanı bilir,sosyal medyada haberlerde bile ramazandan bahsediyor... Devamını Gör
Bir defa seküler diye ayrı bir insan profili yoktur. Keza sonuna "helal" getire getire helal sekülerliği icat etmiş şeriatçılardan bunu anlamanız gerekirdi.
Özgü Namal'a inanamıyorum yıllar sonra oynadığı diziye bak tarikat güzelleme dizisi