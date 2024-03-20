Kızıl Goncalar'da "Seküler Kesim Cahil Gösteriliyor" Eleştirilerine Dizinin Senaristinden Gönderme!

İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan, yayına başladığı ilk iki bölümle rekor şikayet ve bunun sonucunda RTÜK'ten ceza alan Kızıl Goncalar hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük ilgi toplayan dizinin son bölümünde bir sahne sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştirilere sebep olan sahneyle ilgili dizinin senaristi göndermede bulundu!