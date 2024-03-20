Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Zeynep Gür, Sönmez'in Kimin Hayatını Anlattığını Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Zeynep Gür, Sönmez'in Kimin Hayatını Anlattığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@sonkabile/vid...
Ekranların en çok izlenen ve en çok tartışılan dizilerinden olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmuyor. Her karakterin bambaşka bir hikayesinin olduğu dizide senaristlerden Zeynep Gür, Sönmez karakteri için kimden esinlendiğini anlattı!
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Son iki sezonun en çok izlenen ve en çok tartışılan dizilerinden biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti, hemen her hafta yaşattığı kaos ve entrikalarla izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor.
Her karakterin ayrı bir hikayesinin olduğu dizide neredeyse her biri ayrı ayrı sinir krizine sokmayı başarıyor bizi.
Ama Sönmez Hanım hariç! Kadıncağız oturduğu yerden neler neler yaşıyor da elinden de bir şey gelmiyor ne yazık ki.
Dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ün açıklamasına göre Sönmez karakteri, senaristin annesinden esinlenilmiş.
Umarız sadece Facebook sevdası ve tepkileri benzerdir. Kimse Sönmez'in yaşadıklarını yaşamasın 😅
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