Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Zeynep Gür, Sönmez'in Kimin Hayatını Anlattığını Açıkladı!

Ekranların en çok izlenen ve en çok tartışılan dizilerinden olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmuyor. Her karakterin bambaşka bir hikayesinin olduğu dizide senaristlerden Zeynep Gür, Sönmez karakteri için kimden esinlendiğini anlattı!