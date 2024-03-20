Bahar'la Harikalar Yaratan Demet Evgar'ın Kariyerine Çiçek Taksi'yle Başladığını Biliyor muydunuz?

Son haftaların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, son bölümüyle yine bomba gibi esti. Oyunculuğuyla adeta devleşen ve herkesin içinde çiçekler açtıran Demet Evgar'ın kariyerine Çiçek Taksi ile başladığı ortaya çıktı!