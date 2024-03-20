Bahar'la Harikalar Yaratan Demet Evgar'ın Kariyerine Çiçek Taksi'yle Başladığını Biliyor muydunuz?
Bahar'la Harikalar Yaratan Demet Evgar'ın Kariyerine Çiçek Taksi'yle Başladığını Biliyor muydunuz?
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Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olan Demet Evgar, rol aldığı tüm yapımlarda ses getirmeyi başarıyor.
Oyunculuk konusunda o kadar üst düzey bir yeteneğe sahip ki aldığı tüm rollerle adeta bütünleşiyor.
Eğlenceli bir yapısı olan güzel oyuncu çoğunlukla komedi rollerini üstlense de dram konusunda da eline su dökmek mümkün değil!
Yeni dizisi Bahar'daki tüm karakter özelliklerine, neşesine, gücüne hayran kaldığımı Demet Evgar 7 Numara, Tatlı Hayat, Emret Komutanım, Avlu, Alev Alev ve daha nice güzel dizide rol almıştı.
Ancak güzel oyuncuyu oyunculukla buluşturan ilk rolü Çiçek Taksi'ymiş!
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Evgar'ın 7 Numara ile kariyerine başladığı düşünülürken, 1995–2003 yılları arasında oynayan Çiçek Taksi'de Safiye karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.
İlk dizisindeki rolünü buradan izleyebilirsiniz:
Başarıların daim olsun Demet Evgar! Daha nice projelerde seni izlemek dileğiyle...
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