Eşi Uzak Dur Demişti: Yunus Emre'yle Aleyna Arasındaki Samimiyet Dikkatlerden Kaçmadı!
Eşi Uzak Dur Demişti: Yunus Emre'yle Aleyna Arasındaki Samimiyet Dikkatlerden Kaçmadı!
Survivor'da sezon başından beri Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakın arkadaşlık, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından hoş karşılanmıyordu. Bebeğini kaybetmesini bir şekilde bu samimiyetin yarattığı strese bağlayan Beria Özden, Yunus Emre'yle konuşmasında Aleyna'dan uzak durmasını istemişti. Ancak bu uzaklık fazla sürmedi...
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Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre arasında sezon başından bu yana süren yakın bir arkadaşlık var.
Ancak bu samimiyet Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından en başından beri hoş karşılanmamıştı.
Önce hamile olduğunu ve ardından bebeğini kaybettiğini açıklayan Beria Özden, Yunus Emre'ye bu haberi verirken Aleyna'dan uzak durmasını söylemişti.
Ancak bu uzaklık çok da fazla sürmedi.
Yeni bölüm fragmanında Aleyna'nın "Sana da sinir oldum zaten" diyerek Yunus Emre'yle konuşması sosyal medyanın diline düştü.
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