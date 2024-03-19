Eşi Uzak Dur Demişti: Yunus Emre'yle Aleyna Arasındaki Samimiyet Dikkatlerden Kaçmadı!

Survivor'da sezon başından beri Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakın arkadaşlık, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından hoş karşılanmıyordu. Bebeğini kaybetmesini bir şekilde bu samimiyetin yarattığı strese bağlayan Beria Özden, Yunus Emre'yle konuşmasında Aleyna'dan uzak durmasını istemişti. Ancak bu uzaklık fazla sürmedi...