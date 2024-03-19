Acun Ilıcalı Anket Yapmıştı: Survivor'ın En Sakin Yarışmacısı Belli Oldu!
Acun Ilıcalı Anket Yapmıştı: Survivor'ın En Sakin Yarışmacısı Belli Oldu!
Her türlü kavganın, kaosun ve ailelere taşan atışmanın hakim olduğu Survivor'da en sakin yarışmacı belli oldu. Bakalım sezonun en sakin yarışmacısı kimmiş?
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Fazlasıyla gergin ve kavgalı geçen sezonda, Acun Ilıcalı sık sık yaptığı gibi yine ankete başvurdu.
İzleyicinin oylarıyla yarışmanın en sakin yarışmacısı belirlendi.
Ankete göre % 7 oy alan Nagihan yarışmanın en gergin ismi oldu.
Onu % 15 oyla Yunus Emre ve % 21'le Hakan izliyor.
Acun Ilıcalı'nın rekor oy kullanıldığını açıkladığı ankete göre yarışmanın en sakin ismi % 85 oyla Damla Can oldu.
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Damla'yı % 82 oy alarak ikinci sırada takip eden isim Özgür oldu.
Üçüncü sırada ise % 82 oyla Gizem yer aldı.
Diğer oylar ise şu şekilde;
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