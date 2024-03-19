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Acun Ilıcalı Anket Yapmıştı: Survivor'ın En Sakin Yarışmacısı Belli Oldu!

Acun Ilıcalı Anket Yapmıştı: Survivor'ın En Sakin Yarışmacısı Belli Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
20.03.2024 - 01:42

Her türlü kavganın, kaosun ve ailelere taşan atışmanın hakim olduğu Survivor'da en sakin yarışmacı belli oldu. Bakalım sezonun en sakin yarışmacısı kimmiş?

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Fazlasıyla gergin ve kavgalı geçen sezonda, Acun Ilıcalı sık sık yaptığı gibi yine ankete başvurdu.

Fazlasıyla gergin ve kavgalı geçen sezonda, Acun Ilıcalı sık sık yaptığı gibi yine ankete başvurdu.

İzleyicinin oylarıyla yarışmanın en sakin yarışmacısı belirlendi.

İzleyicinin oylarıyla yarışmanın en sakin yarışmacısı belirlendi.

Ankete göre % 7 oy alan Nagihan yarışmanın en gergin ismi oldu.

Ankete göre % 7 oy alan Nagihan yarışmanın en gergin ismi oldu.

Onu % 15 oyla Yunus Emre ve % 21'le Hakan izliyor.

Onu % 15 oyla Yunus Emre ve % 21'le Hakan izliyor.

Acun Ilıcalı'nın rekor oy kullanıldığını açıkladığı ankete göre yarışmanın en sakin ismi % 85 oyla Damla Can oldu.

Acun Ilıcalı'nın rekor oy kullanıldığını açıkladığı ankete göre yarışmanın en sakin ismi % 85 oyla Damla Can oldu.
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Damla'yı % 82 oy alarak ikinci sırada takip eden isim Özgür oldu.

Damla'yı % 82 oy alarak ikinci sırada takip eden isim Özgür oldu.

Üçüncü sırada ise % 82 oyla Gizem yer aldı.

Üçüncü sırada ise % 82 oyla Gizem yer aldı.

Diğer oylar ise şu şekilde;

Diğer oylar ise şu şekilde;

Hilmicem % 66,

Aleyna % 48,

Bozok % 41,

Atakan % 35,

Nefise % 31,

Sercan % 28,

Merve % 24,

Batuhan % 64,

Aysu % 53,

Yaman % 45,

Yağmur % 42,

Poyraz % 38,

Furkan % 39,

Berna % 37,

Seda % 33,

Ogeday % 29,

Yasin % 25.

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