Kızılcık Şerbeti Çimen'in "Peruklu" Kamera Arkası Fotoğrafı Kafaları Karıştırdı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine damga vuran en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz Çimen'in türbana girmesi oldu. Gökhan için türbana giren Çimen'in yeni hali şaşırtırken, kamera arkasından peruklu fotoğrafının gelmesi kafaları karıştırdı.