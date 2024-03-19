Kızılcık Şerbeti Çimen'in "Peruklu" Kamera Arkası Fotoğrafı Kafaları Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti Çimen'in "Peruklu" Kamera Arkası Fotoğrafı Kafaları Karıştırdı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine damga vuran en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz Çimen'in türbana girmesi oldu. Gökhan için türbana giren Çimen'in yeni hali şaşırtırken, kamera arkasından peruklu fotoğrafının gelmesi kafaları karıştırdı.
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Show TV'nin fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde heyecan asla bitmezken, son bölümlere Çimen'in türbana girmesi damgasını vurmuştu.
Evli sevgilisi Gökhan'a kuma gidip bir de onun isteğiyle türbana giren Çimen'in neyin kafasını yaşadığını asla anlamazken, Kızılcık Şerbeti kamera arkasından gelen bir fotoğraf kafaları karıştırdı.
Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in rol arkadaşı Hasan Emre Avcı'yla paylaştığı kamera arkasındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Perukla fotoğraf paylaşan Türkmen, "Çimen peruk takmaya mı başlayacak?" sorusunu devamında getirdi.
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