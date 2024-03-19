Kadına Şiddet Sahnelerinin Artması, Gülse Birsel'in O Sahnesini Yeniden Gündeme Getirdi!

Yargı dizisinde Tuğçe'nin ilk saha görevinde toplu tecavüze ve şiddete uğrayıp bir de bacağının kesilip denize atılmasıyla senarist Sema Ergenekon tepkilerin odağına otururken, Gülse Birsel'in yıllar önce Jet Sosyete dizisinde kadına şiddet hakkında söylediği sözler tekrardan gündem oldu.