Kadına Şiddet Sahnelerinin Artması, Gülse Birsel'in O Sahnesini Yeniden Gündeme Getirdi!
Kadına Şiddet Sahnelerinin Artması, Gülse Birsel'in O Sahnesini Yeniden Gündeme Getirdi!
Yargı dizisinde Tuğçe'nin ilk saha görevinde toplu tecavüze ve şiddete uğrayıp bir de bacağının kesilip denize atılmasıyla senarist Sema Ergenekon tepkilerin odağına otururken, Gülse Birsel'in yıllar önce Jet Sosyete dizisinde kadına şiddet hakkında söylediği sözler tekrardan gündem oldu.
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Kadına şiddet zaten toplumsal olarak büyük bir sorun olurken bu konuda farkındalık yaratmak yerine reyting uğruna dizilerin çoğunda bu konuya sıkça yer veriliyor.
Bunların sonuncusu ise Yargı dizisinde Tuğçe'nin başına gelenler oldu.
Dizide ilk saha görevine çıkan Tuğçe'nin tecavüze uğramak üzere olan bir kadını kurtarırken toplu tecavüze uğrayıp şiddet görmesi ve bacağının kesilerek denize atılması izleyicilerden yoğun tepki alırken, bu senaryoyu yazan Sema Ergenekon gündem oldu.
Bu sahnelerin yoğun eleştiri alması nedeniyle dizide asla "tecavüz" kelimesinin kullanılmaması dikkat çekerken, Tuğçe'nin uğradığı tüm istismarın en ufak ayrıntılarına kadar yazılıp ekrana verilmesi resmen kan dondurdu.
Zaten her gün bu tarz korkularla yaşayan kadınlara destek olacak sahneler yerine korkularını tetikleyecek anların ekrana yansımasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Gülse Birsel'in yıllar önce bu konuda söylediği sözler yeniden gündem oldu.
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Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Gizem karakterinin dizi çekiminde şiddet gören bir kadını canlandırmak istemediği o sahne viral olurken, Birsel'in "Neden böyle şeyler yazıyorsunuz? Ne güzel kafalar sizin kafalar!" sözleri paylaşım rekoru kırdı.
İşte o sahne:
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