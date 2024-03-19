Ortalığı Karıştırdı! Survivor Yorumcusu İhsan Tarkan'dan Yunus Emre'nin Eşine Tepki!
Ortalığı Karıştırdı! Survivor Yorumcusu İhsan Tarkan'dan Yunus Emre'nin Eşine Tepki!
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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna yarışmanın en başından beri arkadaş olarak çok yakınlar. Bu dostluğu da farklı yöne çeken izleyiciler olduğu gibi Yunus Emre'nin eşini bu yakınlık konusunda uyaranlar da oldu.
Yunus Emre'nin eşi takipçilerinin gazıyla iletişim ödülünde "Aleyna'dan uzak dur" bile demişti. Hamilelik olayının ardından da yine eşi Aleyna konusunda Yunus Emre'yi telefonla uyarmıştı.
Bu olayların ardından Aleyna sinir krizi geçirince Yunus Emre, Vallahi Acun abi şaşırıyorum büyütülmemesi gereken şeyler bence çünkü biz bir Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil yani..." yanıtını vermişti.
Yunus Emre'nin bu yorumu ise sosyal medyada tepki çekti. Survivor Ekstra yorumcusu İhsan Tarkan da Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'e tepki gösterdi.
İhsan Tarkan, "Yunus Emre’nin değerli eşi belli ki bir şeylerden sıkılmış, etkilenmiş. Yunus Emre’nin dilinde zaten hep siz varsınız hanımefendi. Aleyna ile ödülünü verecek kadar iyi bir arkadaşlık kurulmuş. Bununla bence gurur duymak lazım." dedi.
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