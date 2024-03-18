Kızılcık Şerbeti'nde Kimsenin Fark Etmediği Çekim Hatası Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nde Kimsenin Fark Etmediği Çekim Hatası Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@zen.aks
Son yılların en çok sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde yapılan çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti son zamanlarda senaryosuyla gündemden düşmüyor.
Tüm kaosuyla devam eden dizide son olarak Çimen'in aldığı radikal karar ekran başındakileri şoke etmişti. Görkem'in evli kardeşiyle birlikte olan Çimen, imam nikahı kıyarak kapanmıştı.
Tüm Türkiye de Kıvılcım'ın Çimen'i paraladığı o sahneyi heyecanla beklemiştik. Böylece de eski Kıvılcım'ın geri dönmesine de sevinmiştik.
Gündemden düşmeyen diziyle ilgili de bambaşka bir durum dikkatlerden kaçmadı. Her dizide olduğu gibi Kızılcık Şerbeti'nde de çekim hatası yapıldı.
Dizide Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnesinde arka koltuktaki kemerlerin yerleri sahne boyunca değişti. Kııvılcım'da farklı kemer, Ömer'de de farklı göründü.
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O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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