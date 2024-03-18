Aleyna Çakır Cinayetinin Şüphelisi Ümitcan Uygun'un Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı!
Aleyna Çakır Cinayetinin Şüphelisi Ümitcan Uygun'un Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı!
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetlerinde ismi geçen baş şüpheli Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı.
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Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İlk zamanlar intihar olarak duyurulan bu ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.
Ümitcan Uygun hakkında da sadece “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ceza istenmişti. “Hakaret ve basit yaralama” suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.
Aylar sonra ise Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasıyla gündeme gelmişti. Öldüğü gece kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alınmuştı.
Yargılamada ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Şimdi ise aylardır cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı.
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İşte kadın cinayetlerinde ismi geçen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali...
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