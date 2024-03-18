Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Aleyna Çakır Cinayetinin Şüphelisi Ümitcan Uygun'un Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı!

Aleyna Çakır Cinayetinin Şüphelisi Ümitcan Uygun'un Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
18.03.2024 - 08:21

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu cinayetlerinde ismi geçen baş şüpheli Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İlk zamanlar intihar olarak duyurulan bu ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.

Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İlk zamanlar intihar olarak duyurulan bu ölümün aslında bir cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.

Ümitcan Uygun hakkında da sadece “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ceza istenmişti. “Hakaret ve basit yaralama” suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.

Ümitcan Uygun hakkında da sadece “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ceza istenmişti. “Hakaret ve basit yaralama” suçlarından "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmişti.

Ümitcan Uygun'un annesi de ifadesine çok az bir gün kala ormanlık bir arazide başından vurulmuş bir şekilde bulunmuştu.

Aylar sonra ise Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasıyla gündeme gelmişti. Öldüğü gece kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alınmuştı.

Aylar sonra ise Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu dosyasıyla gündeme gelmişti. Öldüğü gece kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alınmuştı.

Yargılamada ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargılamada ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şimdi ise aylardır cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı.

Şimdi ise aylardır cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un son hali ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte kadın cinayetlerinde ismi geçen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali...

İşte kadın cinayetlerinde ismi geçen Ümitcan Uygun'un cezaevindeki son hali...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
26
5
4
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?