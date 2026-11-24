Kayhan Karlı

Bir çay bardağının vazo olarak görevlendirilmesiyle başladı her şey.

24 Kasım sabahı. İki çocuk sınıfın kapısında pazarlık ediyor. Birinin elinde kırmızı bir karanfil var. Öteki eli boş gelmiş. Çiçeği tutan çocuk, arkadaşının da öğretmene bir şey vermek istediğini anlayınca sapından biraz aşağıya kaydırıyor elini.

“Sen de şuradan tut.”

Öğretmenlerine doğru yan yana, biraz da yan yan yürüyorlar. Malum, iki kişinin aynı karanfili taşıması belli bir koordinasyon ister. Öğretmen eğilip ikisine birden sarılıyor. Sonra çiçeği koyacak bir şey aranıyor. Öğretmenler odasından ince belli bir çay bardağı geliyor. Bardağın dibinde belli belirsiz bir çay lekesi var. Çocuklardan biri musluğa gidip onu parmağıyla güzelce ovalıyor. Çiçek işi ciddi iş.

Bana sorarsanız o günün töreni burada bitebilirdi. Fakat müdür beyin elinde üç sayfalık konuşma var. Üstelik ilçeden de misafir gelmiş. O karanfil biraz bekleyecek.