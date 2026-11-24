AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.

Takviye etiketlerinde gördüğün ® ve ™ işaretli hammadde adları ne anlama geliyor, 'patentli' ile 'tescilli' arasındaki fark ne, 'klinik çalışmalı' ne demek, vitamin hammaddeleri nereden geliyor? AVA Vitamin'in D3K2 ve Octofish örnekleriyle anlatıyoruz.

Son Güncelleme: 18 Kasım 2026

⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavinin yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz ve normal beslenmenin yerine geçmez. Bir hammaddenin patentli ya da tescilli olması veya hakkında çalışma bulunması, ürünün sana uygun olduğu anlamına gelmez; hangi takviyeyi kullanacağına doktorunla karar ver.

Patentli hammadde, üretim yöntemi ya da formu bir patentle korunan hammaddedir; tescilli hammadde ise adı marka olarak tescil edilmiş hammaddedir. İkisinde de önem, hammaddenin kim tarafından, nerede ve hangi standartlarla üretildiğinin izlenebilir olmasından gelir. Klinik çalışmalı hammadde ise hakkında bilimsel çalışma yayımlanmış hammaddedir; bu çalışmalar son ürüne değil hammaddeye aittir ve tek başına bir sağlık iddiasına dayanak olmaz. Vitamin ve mineral hammaddeleri dünyanın farklı ülkelerinde üretilir. AVA Vitamin, tescilli hammadde kullanan 8 ürününde 10 farklı ülkeden 17 tescilli hammadde kullandığını ve her birinin menşeini sitesinde açıkça paylaştığını belirtiyor. Örneğin Ava D3K2 7X Damla'da İsviçre menşeli tescilli Quali®-D ile Norveç menşeli patentli K2VITAL™, Octofish Omega-3'te ise İspanya menşeli tescilli bir Omega-3 konsantresi kullanılıyor; ürünler Türkiye'de üretiliyor.