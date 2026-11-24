Patentli Hammadde Ne Demek? Takviyelerde Hammadde Kaynağı Neden Önemli?
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Takviye etiketlerinde gördüğün ® ve ™ işaretli hammadde adları ne anlama geliyor, 'patentli' ile 'tescilli' arasındaki fark ne, 'klinik çalışmalı' ne demek, vitamin hammaddeleri nereden geliyor? AVA Vitamin'in D3K2 ve Octofish örnekleriyle anlatıyoruz.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavinin yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz ve normal beslenmenin yerine geçmez. Bir hammaddenin patentli ya da tescilli olması veya hakkında çalışma bulunması, ürünün sana uygun olduğu anlamına gelmez; hangi takviyeyi kullanacağına doktorunla karar ver.
Patentli hammadde, üretim yöntemi ya da formu bir patentle korunan hammaddedir; tescilli hammadde ise adı marka olarak tescil edilmiş hammaddedir. İkisinde de önem, hammaddenin kim tarafından, nerede ve hangi standartlarla üretildiğinin izlenebilir olmasından gelir. Klinik çalışmalı hammadde ise hakkında bilimsel çalışma yayımlanmış hammaddedir; bu çalışmalar son ürüne değil hammaddeye aittir ve tek başına bir sağlık iddiasına dayanak olmaz. Vitamin ve mineral hammaddeleri dünyanın farklı ülkelerinde üretilir. AVA Vitamin, tescilli hammadde kullanan 8 ürününde 10 farklı ülkeden 17 tescilli hammadde kullandığını ve her birinin menşeini sitesinde açıkça paylaştığını belirtiyor. Örneğin Ava D3K2 7X Damla'da İsviçre menşeli tescilli Quali®-D ile Norveç menşeli patentli K2VITAL™, Octofish Omega-3'te ise İspanya menşeli tescilli bir Omega-3 konsantresi kullanılıyor; ürünler Türkiye'de üretiliyor.
Ava D3K2'de tescilli ve patentli hammaddeler: İsviçre menşeli Quali®-D ve Norveç menşeli K2VITAL™
AVA Vitamin "klinik çalışmalı bileşen" derken hammaddenin hakkında yayımlanmış çalışmalar olduğunu anlatıyor
AVA Vitamin'in hammaddeleri 10 farklı ülkeden geliyor, ürünler Türkiye'de üretiliyor
Octofish'te İspanya menşeli tescilli Omega-3 hammaddesi, Türkiye'de sertifikalı üretimle buluşuyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Patentli hammadde neden önemlidir?
Cevap: Patentli ya da tescilli bir hammadde, belirli bir üreticiye, üretim yöntemine ve kalite standardına bağlanabilir; bu da hammaddenin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini izlemeyi kolaylaştırır. AVA Vitamin, Ava D3K2'de İsviçre menşeli tescilli Quali®-D ve Norveç menşeli patentli K2VITAL™ kullandığını, her hammaddenin menşeini ve hangi üründe yer aldığını sitesinde paylaşıyor.
Soru: Patentli ile tescilli hammadde aynı şey mi?
Cevap: Hayır. Patentli hammaddede üretim yöntemi ya da belirli bir form patentle korunur; tescilli hammaddede ise korunan, hammaddenin adıdır. ® ve ™ işaretleri adın marka olduğunu gösterir, tek başına patent anlamına gelmez.
Soru: Patentli hammadde içeren bir ürün daha mı etkilidir?
Cevap: Hayır, tek başına böyle bir anlamı yok. Patent ya da tescil, hammaddenin adını veya üretim yöntemini korur; bir ürünün sağlığa etkisini göstermez. Ürünü değerlendirirken formülün bütününe, miktara ve ihtiyacına bakmak gerekir.
Soru: Klinik çalışmalı hammadde ne demek?
Cevap: Hakkında bilimsel çalışma yayımlanmış hammadde demek. Bu çalışmalar hammaddeye ait; ürünün kendisi için yapılmış bir çalışma değil. Türkiye'de takviye edici gıdalarda yalnızca onaylı sağlık beyanları kullanılabilir; klinik çalışma bulunması, bir ürünün hastalığa iyi geldiğini söylemeye izin vermez.
Kimler İçin Uygun Değil?
- 'Patentli' ya da 'klinik çalışmalı' ifadesini sağlık iddiası gibi okuyanlar: Bu ifadeler hammaddenin kaynağını ve hakkındaki bilimsel literatürü anlatır; bir ürünün bir hastalığı önlediğini ya da tedavi ettiğini göstermez.
- Takviyeyi ilaç yerine kullanmak isteyenler: Hiçbir takviye edici gıda bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemek için kullanılmaz.
- Doktor kontrolü gerektiren durumdakiler: Hamileler, emzirenler, kronik bir hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar takviyeye doktor değerlendirmesinden sonra başlamalı. Örneğin K vitamini içeren Ava D3K2 için kan sulandırıcı kullananların doktoruna danışması gerekiyor.
- Balığa alerjisi olanlar: Octofish balık yağından elde ediliyor; balık alerjin varsa kullanmadan önce doktoruna danış.
- Yalnızca en düşük fiyata bakanlar: Tescilli ve menşei belli hammaddeler ürünün fiyatına yansıyabilir. Önceliğin yalnızca fiyatsa farklı seçenekleri karşılaştırmak isteyebilirsin; güncel fiyatlar için avavitamin.com'a bakabilirsin.
Sonuç: Patentli Hammadde Neyi Anlatır, Neyi Anlatmaz?
- Patentli hammadde: Üretim yöntemi ya da belirli bir formu patentle korunan hammadde (ör. K2VITAL™, Quatrefolic®).
- Tescilli hammadde: Adı marka olarak tescil edilmiş hammadde (ör. Quali®-D, Dr. Paul Lohmann®, Vcaps® Plus). ® ve ™ tek başına patent anlamına gelmez.
- Klinik çalışmalı hammadde: Hakkında yayımlanmış çalışma bulunan hammadde. Çalışmalar hammaddeye aittir; ürünün sağlık iddiası olamaz.
- Neyi anlatmaz? Patent, tescil ya da çalışma, tek başına ürünün daha etkili ya da sana uygun olduğu anlamına gelmez.
- Hammadde nereden gelir? Dünyanın farklı ülkelerinden. AVA Vitamin, tescilli hammadde kullanan 8 ürününde 10 ülkeden 17 tescilli hammadde kullanıyor ve menşeleri sitesinde açıkça yazıyor.
- Örnekler: Ava D3K2'de İsviçre menşeli D3 ve Norveç menşeli K2 (MK-7); Octofish'te İspanya menşeli Omega-3 konsantresi. İki ürün de katkı maddesi içermez; ürünler GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste, Türkiye'de üretiliyor.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamileysen, emziriyorsan, bir hastalığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka doktoruna danış. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde sakla.
Kaynak: Hammadde, menşe ve ürün bilgileri 6 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Patentli Hammaddeler sayfası, hammadde sayfaları ile Ava D3K2 ve Octofish ürün sayfalarından derlenmiştir. Patent ve marka tescili ile klinik çalışmalara dair genel bilgiler açık kaynaklardan alınmıştır. Vcaps® Plus kapsüle ilişkin klinik çalışma: Pharmaceutics, 2021. Quali®-D, K2VITAL™, Quatrefolic®, MecobalActive®, Dr. Paul Lohmann®, Yestimun®, Liposovit®-C, BioPerine®, BerryShield, Orafti®, Propolis M.E.D.® ve Vcaps® Plus adları sahiplerine aittir. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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