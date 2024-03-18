Kim Milyoner Olmak İster'de Aylar Sonra İlk Kez 1 Milyonluk Soru Açıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Aylar Sonra İlk Kez 1 Milyonluk Soru Açıldı!
ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında aylar sonra ilk kez 1 Milyon TL'lik soru açıldı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanlı anlar yaşandı.
Yarışmaya katılan genç isim Berk Göktaş, verdiği yanıtlarla 1 Milyon TL'lik ödüle ulaşmayı başardı. Soru şu şekildeydi: "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?"
1 Milyon TL'lik soruya da "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Göktaş, önümüzdeki hafta büyük ödülle karşımıza çıkacak.
Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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