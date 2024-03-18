Yargı'nın Tepki Çeken Senaristi Sema Ergenekon'un Beğendiği Yorum Kafaları Karıştırdı!
Yargı'nın Tepki Çeken Senaristi Sema Ergenekon'un Beğendiği Yorum Kafaları Karıştırdı!
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı'nın son bölümünde bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Tuğçe'ye böyle korkunç bir sahnenin yazılması seyirciyi fenal halde kızdırmıştı. Büyük tepki çeken Sema Ergenekon da günlerdir sessizliğini koruyor. Herhangi bir açıklama yapmadı.
Sessiz kalsa da sosyal medyada aktif olan Ergenekon, beğendiği yorumlarla bizlere düşüncelerini iletiyor.
Yayınlanan yeni bölümün ardından yine Sema Ergenekon'a tepkiler yükseldi. Yine sessiz kalan Ergenekon, bir paylaşımı beğendi.
Yorumda "Biz görmeyince dünya daha güzel bir yer olmuyor. Bunların bu kadar kolay yaşanması ve artması adaletsizlikten kaynaklanıyor. Kadın on numara anlatmış daha da anlatsın" yazıyordu.
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Demek ki Sema Ergenekon bu infial yaratan sahne için böyle düşünüyor... Siz ne düşünüyorsunuz?
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