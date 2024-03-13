Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'a Tecavüz Sahnesi Nedeniyle Tepki Yağdı!
Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'a Tecavüz Sahnesi Nedeniyle Tepki Yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, son bölümünde infial yaratan bir tecavüz sahnesi nedeniyle gündem olmuştu.
Bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması izleyenleri epey kızdırmıştı.
Yeni bölüm fragmanında ise Tuğçe'nin parçalanmış bir şekilde denize atılması bardağı taşıran son damla oldu.
Fragmanın ardından da dizinin senaristi Sema Ergenekon'a tepki yağdı. Birçok izleyici Ergenekon'un diziyi bırakmasını istedi.
Senaristin verdiği mesaj, Tuğçe karakterine böyle bir son yazılması can sıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda