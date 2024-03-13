Görüş Bildir
Haberler
TV
Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'a Tecavüz Sahnesi Nedeniyle Tepki Yağdı!

Yargı'nın Senaristi Sema Ergenekon'a Tecavüz Sahnesi Nedeniyle Tepki Yağdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
13.03.2024 - 08:55

Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Tuğçe'nin vahşice parlanıp denize atılması izleyiciyi kızdırdı. Sosyal medyada Sema Ergenekon'a tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, son bölümünde infial yaratan bir tecavüz sahnesi nedeniyle gündem olmuştu.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı, son bölümünde infial yaratan bir tecavüz sahnesi nedeniyle gündem olmuştu.

Bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması izleyenleri epey kızdırmıştı.

Bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması izleyenleri epey kızdırmıştı.

Yeni bölüm fragmanında ise Tuğçe'nin parçalanmış bir şekilde denize atılması bardağı taşıran son damla oldu.

Yeni bölüm fragmanında ise Tuğçe'nin parçalanmış bir şekilde denize atılması bardağı taşıran son damla oldu.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Fragmanın ardından da dizinin senaristi Sema Ergenekon'a tepki yağdı. Birçok izleyici Ergenekon'un diziyi bırakmasını istedi.

Fragmanın ardından da dizinin senaristi Sema Ergenekon'a tepki yağdı. Birçok izleyici Ergenekon'un diziyi bırakmasını istedi.

Senaristin verdiği mesaj, Tuğçe karakterine böyle bir son yazılması can sıktı.

Senaristin verdiği mesaj, Tuğçe karakterine böyle bir son yazılması can sıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
4
2
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?