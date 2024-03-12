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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.03.2024 - 11:30

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Çok bekleriz çok...

Hiç sevmiyorum. Siz takıyor musunuz?

Helal valla diyecek başka bir şey bulamıyorum. 😂

İçimiz rahatladı şükür.

😂😂

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Anlatmayın şu ilişkilerinizi kardeşim.

Hafta sonunu özledim. :(

Ben de tatile gittiğim arkadaşımla ertesi gün böyle olmuştum. 😂

Yıkıldık.

Yapan var mı? 😂

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Ay çok üzücü.

Haftaya görüşmek üzere...

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