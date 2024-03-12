Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Çok bekleriz çok...
Hiç sevmiyorum. Siz takıyor musunuz?
Helal valla diyecek başka bir şey bulamıyorum. 😂
İçimiz rahatladı şükür.
😂😂
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Anlatmayın şu ilişkilerinizi kardeşim.
Hafta sonunu özledim. :(
Ben de tatile gittiğim arkadaşımla ertesi gün böyle olmuştum. 😂
Yıkıldık.
Yapan var mı? 😂
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Ay çok üzücü.
Haftaya görüşmek üzere...
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