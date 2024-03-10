Survivor'da Yunus Emre'nin Berna'ya Söylediği İğrenç Söz Ortaya Çıktı!
Survivor'da Yunus Emre'nin Berna'ya Söylediği İğrenç Söz Ortaya Çıktı!
Survivor'da Yunus Emre ve Berna, oyun sırasında büyük bir gerginlik yaşamış ve bunun sonucunda da Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre'nin ceza aldığını açıklamıştı. Ilıcalı'nın Yunus Emre'nin Berna'ya söylediği sözle ilgili sert konuşmuştu. İzleyiciler ise o kızdıran sözü merak etti.
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Survivor'ın en yaramaz, aks, ve bir o kadar da sevilen yarışmacısı Yunus Emre, yine yeniden durmadı. Haftalardır cezalı olan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı yine kızdırdı.
Dokunulmazlık oyunu sırasında Berna ile aralarından bir gerginlik yaşanmıştı. Berna'nın üstüne yürüyen Yunus Emre'nin bu olaylı anı konseye de taşınmıştı.
Acun Ilıcalı, yaptığı sert konuşmasında "Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında. Kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olabilirsin bu bizi ilgilendirmiyor. Biz ortamımızda senin konuştuğun kelimeleri duymak istemiyoruz." demişti.
Atarlı yarışmacı Yunus Emre'ye de 4 ödülden yararlanmama cezası verildiğini açıklamıştı. Bu yaşananların ardından ise Yunus Emre'nin Berna'ya söylediği söz merak edildi.
Yunus Emre'nin cinsel organını gözüyle işaret ederek "Bu topları mı?" dediği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın bu söz karşısında sinirlenmesi çok normal.
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