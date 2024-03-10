Survivor'da Yunus Emre'nin Berna'ya Söylediği İğrenç Söz Ortaya Çıktı!

Survivor'da Yunus Emre ve Berna, oyun sırasında büyük bir gerginlik yaşamış ve bunun sonucunda da Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre'nin ceza aldığını açıklamıştı. Ilıcalı'nın Yunus Emre'nin Berna'ya söylediği sözle ilgili sert konuşmuştu. İzleyiciler ise o kızdıran sözü merak etti.