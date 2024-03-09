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Aile Dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik Popüler Diziye Dahil Oluyor!

Aile Dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik Popüler Diziye Dahil Oluyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.03.2024 - 19:38

En son Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yüsra Geyik 'Taş Kağıt Makas' dizisine dahil oluyor.

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Sevilen, güzel oyuncu Yüsra Geyik başarılı bir dizi hayatına sahip.

Sevilen, güzel oyuncu Yüsra Geyik başarılı bir dizi hayatına sahip.

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar yer alan Yüsra Geyik'in geleceğinin parlak olacağı daha o diziden belli olmuştu.

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar yer alan Yüsra Geyik'in geleceğinin parlak olacağı daha o diziden belli olmuştu.

Geçtiğimiz yıl büyük merakla beklediğimiz ve 30 bölüm sonunda final yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde kendisini görmüştük.

Geçtiğimiz yıl büyük merakla beklediğimiz ve 30 bölüm sonunda final yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde kendisini görmüştük.

Devin karakterinin kardeşi Yağmur'u canlandıran Yüsra Geyik bu diziyle birlikte büyük bir yükseliş yaşadı.

Devin karakterinin kardeşi Yağmur'u canlandıran Yüsra Geyik bu diziyle birlikte büyük bir yükseliş yaşadı.

Güzel oyuncunun yeni adresi de belli oldu. "Taş Kağıt Makas" dizisine dahil oluyor.

Güzel oyuncunun yeni adresi de belli oldu. "Taş Kağıt Makas" dizisine dahil oluyor.
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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas yayınlandığı günden itibaren büyük yankılar uyandırdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas yayınlandığı günden itibaren büyük yankılar uyandırdı.

Özellikle Burak Yörük'ün canlandırdığı karakter oldukça eleştirildi.

Özellikle Burak Yörük'ün canlandırdığı karakter oldukça eleştirildi.

Eleştirilme nedeni;

Yüsra Geyik'in yeni dizisi "Taş Kağıt Makas" oldu.

Yüsra Geyik'in yeni dizisi "Taş Kağıt Makas" oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Yörük'ün canlandırdığı karakter Fecir'in kardeşi olarak diziye dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Yörük'ün canlandırdığı karakter Fecir'in kardeşi olarak diziye dahil oldu.

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