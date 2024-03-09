Taze Aşıklardan İlk Görüntü! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Çifti Sarmaş Dolaş Şarkı Söyledi
Taze Aşıklardan İlk Görüntü! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Çifti Sarmaş Dolaş Şarkı Söyledi
Son zamanların en şaşırtıcı aşk bombalarından biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti ilk kez birlikte görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre eğlenceli anlar yaşayan çift sarmaş dolaş şarkı söyledi.
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Sevilen oyuncu Birce Akalay hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla adeta büyülüyor.
Son olarak Netflix'te "Kuş Uçuşu" dizisinde yer alan ve Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay özellikle bu karakteri ile oldukça sevilmişti.
İbrahim Çelikkol'la Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol alan Birce Akalay uyumları nedeniyle Kuş Uçuşu'nda da birlikte oynamışlardı.
Geçtiğimiz haftalarda bir aşk dedikodusuna gözlerimizi açmıştık. Yine kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile bir aşka yelken açan Birce Akalay çok geçmeden de storyler paylaşmıştı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde el ele "Zavallılar" filmini izledikleri de hayranları tarafından görülmüş ama sadece söylenti olarak kalmıştı. Çift ilk kez birlikte görüntülendi.
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Snob Magazin'in paylaşımına göre Birce Akalay ve Hakan Kurtaş birlikte sarmaş dolaş şarkı söyledi.
Çiftin bu görüntüleri birbirlerine ne kadar aşık olduklarını da ortaya çıkardı! Taze çifte mutluluklar diliyoruz!
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