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Taze Aşıklardan İlk Görüntü! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Çifti Sarmaş Dolaş Şarkı Söyledi

Taze Aşıklardan İlk Görüntü! Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Çifti Sarmaş Dolaş Şarkı Söyledi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.03.2024 - 18:13

Son zamanların en şaşırtıcı aşk bombalarından biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti ilk kez birlikte görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre eğlenceli anlar yaşayan çift sarmaş dolaş şarkı söyledi.

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Sevilen oyuncu Birce Akalay hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla adeta büyülüyor.

Sevilen oyuncu Birce Akalay hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla adeta büyülüyor.

Son olarak Netflix'te "Kuş Uçuşu" dizisinde yer alan ve Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay özellikle bu karakteri ile oldukça sevilmişti.

Son olarak Netflix'te "Kuş Uçuşu" dizisinde yer alan ve Leyla Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay özellikle bu karakteri ile oldukça sevilmişti.

İbrahim Çelikkol'la Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol alan Birce Akalay uyumları nedeniyle Kuş Uçuşu'nda da birlikte oynamışlardı.

İbrahim Çelikkol'la Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol alan Birce Akalay uyumları nedeniyle Kuş Uçuşu'nda da birlikte oynamışlardı.

Geçtiğimiz haftalarda bir aşk dedikodusuna gözlerimizi açmıştık. Yine kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile bir aşka yelken açan Birce Akalay çok geçmeden de storyler paylaşmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bir aşk dedikodusuna gözlerimizi açmıştık. Yine kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile bir aşka yelken açan Birce Akalay çok geçmeden de storyler paylaşmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde el ele "Zavallılar" filmini izledikleri de hayranları tarafından görülmüş ama sadece söylenti olarak kalmıştı. Çift ilk kez birlikte görüntülendi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde el ele "Zavallılar" filmini izledikleri de hayranları tarafından görülmüş ama sadece söylenti olarak kalmıştı. Çift ilk kez birlikte görüntülendi.
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Snob Magazin'in paylaşımına göre Birce Akalay ve Hakan Kurtaş birlikte sarmaş dolaş şarkı söyledi.

Çiftin bu görüntüleri birbirlerine ne kadar aşık olduklarını da ortaya çıkardı! Taze çifte mutluluklar diliyoruz!

Çiftin bu görüntüleri birbirlerine ne kadar aşık olduklarını da ortaya çıkardı! Taze çifte mutluluklar diliyoruz!

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