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Neden Katılmadı? Babasının Anma Töreninde Yer Almayan Pelin Öztekin'in Galatasaray Maçına Gitmesi Dikkat Çekti

Neden Katılmadı? Babasının Anma Töreninde Yer Almayan Pelin Öztekin'in Galatasaray Maçına Gitmesi Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.03.2024 - 14:33

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in babası Rasim Öztekin'in vefatının üçüncü yıl dönümü anma töreninde yer almaması ile dikkatleri üzerine çekti. Öztekin, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından paylaşım yapınca durum oldukça merak edildi. Peki, Pelin Öztekin'in bu tercihinin ardında yatan gerçek neydi?

Kaynak: https://www.haberturk.com/pelin-oztek...
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Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışını üçüncü yıl dönümünde adının verildiği sahnede anıldı.

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışını üçüncü yıl dönümünde adının verildiği sahnede anıldı.

Geceyi oyuncunun son olarak rol aldığı Seksenler dizisindeki eşi Özlem Türkad ile oğlu İlker Ayrık sundu.

Özel gecede Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in olmaması dikkat çekti.

Özel gecede Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in olmaması dikkat çekti.

Öztekin, anma töreninin olduğu saatlerde Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Stadyumdan paylaşım yapan oyuncu, fotoğrafa şu notu düştü 👇

Stadyumdan paylaşım yapan oyuncu, fotoğrafa şu notu düştü 👇

'Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasim'im'

Peki Pelin Öztekin, neden anma töreninde yer almadı?

Peki Pelin Öztekin, neden anma töreninde yer almadı?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 36 yaşındaki oyuncu, anma törenine davet edilmedi. Öztekin, Beylikdüzü'ndeki anma töreninin olduğu saatlerde Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği Rasim Öztekin'i anma yemeğine katıldı. Pelin Öztekin, yemekten sonra babasının Galatasaray Lisesi'nden 112 / 113 dönem arkadaşlarıyla birlikte maça gitti.

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