Neden Katılmadı? Babasının Anma Töreninde Yer Almayan Pelin Öztekin'in Galatasaray Maçına Gitmesi Dikkat Çekti
Neden Katılmadı? Babasının Anma Töreninde Yer Almayan Pelin Öztekin'in Galatasaray Maçına Gitmesi Dikkat Çekti
Kaynak: https://www.haberturk.com/pelin-oztek...
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in babası Rasim Öztekin'in vefatının üçüncü yıl dönümü anma töreninde yer almaması ile dikkatleri üzerine çekti. Öztekin, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından paylaşım yapınca durum oldukça merak edildi. Peki, Pelin Öztekin'in bu tercihinin ardında yatan gerçek neydi?
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Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Rasim Öztekin, aramızdan ayrılışını üçüncü yıl dönümünde adının verildiği sahnede anıldı.
Özel gecede Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in olmaması dikkat çekti.
Stadyumdan paylaşım yapan oyuncu, fotoğrafa şu notu düştü 👇
Peki Pelin Öztekin, neden anma töreninde yer almadı?
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