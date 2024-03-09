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Zafer Algöz’ün Acı Günü: Annesini Kaybetti

Zafer Algöz’ün Acı Günü: Annesini Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 12:24

Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü haberini paylaşan Zafer Algöz’e, başsağlığı mesajları yağdı.

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Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Zafer Algöz annesini kaybetti.

Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Zafer Algöz annesini kaybetti.

62 yaşındaki oyuncu, annesi Güner Algöz’ün vefat haberini Instagram hesabından paylaştı.

62 yaşındaki oyuncu, annesi Güner Algöz’ün vefat haberini Instagram hesabından paylaştı.

"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."

"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."

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