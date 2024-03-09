Zafer Algöz’ün Acı Günü: Annesini Kaybetti
Zafer Algöz’ün Acı Günü: Annesini Kaybetti
Ünlü oyuncu Zafer Algöz’ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü haberini paylaşan Zafer Algöz’e, başsağlığı mesajları yağdı.
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Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Zafer Algöz annesini kaybetti.
62 yaşındaki oyuncu, annesi Güner Algöz’ün vefat haberini Instagram hesabından paylaştı.
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."
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