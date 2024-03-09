Nazan Kesal'a "Kapı Kapı Dolaşmazsın" Dediği İçin Eleştirilen Ceyda Düvenci Açıklama Yaptı!

'Bunu kınamak için güldük aslında ama programı izlememiş olanlar boş atıp dolu tutmaya çalışmış. Bu açıklamayı sadece durumun fazlasıyla sınır ihlali içermiş olmasından ve kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışılmasından duyduğum isyanım sebebiyle yapıyorum.'