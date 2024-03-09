Nazan Kesal'a "Kapı Kapı Dolaşmazsın" Dediği İçin Eleştirilen Ceyda Düvenci Açıklama Yaptı!
Nazan Kesal'a "Kapı Kapı Dolaşmazsın" Dediği İçin Eleştirilen Ceyda Düvenci Açıklama Yaptı!
Ceyda Düvenci sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programında Nazan Kesal'ı konuk etmişti. Düvenci'nin usta oyuncuya söylediği 'kapı kapı gezmek' sözleri ortalığı ayağa kaldırmıştı. Sesizliği bozan Ceyda Düvenci'den konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi ama tepkiler dinmedi!..
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NTV'de birkaç sezondur yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında sunuculuk yapan Ceyda Düvenci'nin son konuğu Nazan Kesal oldu.
Rol aldığı her yapımı ön plana çıkarmayı başaran Nazan Kesal, Bir Peri Masalı dizisinin final yapmasının ardından yeni projesi Yan Oda için kolları sıvadı.
Düvenci, programına konuk aldığı başarılı oyuncuyla sohbet ederken merak edilen birçok da soru sordu.
Nazan Kesal'a "umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" diyen Ceyda Düvenci sözleri yüzünden eleştirilerin odağı oldu.
Günden güne tepki almaya devam eden Ceyda Düvenci yaşananların ardından ilk kez sessizliğini bozdu.
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Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Düvenci "Yoğunluğumdan ötürü programımdan yapılan ara montajla hakkımda yazılan asılsız yorumları görmemişim. Gördüğümde okuduklarıma inanamadım" diyerek söze başladı.
"Ama programın tamamını izleyemeyen, gerçekten mesleği magazin olmayan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup gaza gelenlerin yarattığı bu harekete daha fazla sessiz kalamadım. Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti."
"Canım Nazan Kesal çok kıymetlidir, ustamdır. Zaten o da sağ olsun haberi benden önce görüp tüm zarafeti ile hemen paylaşım. Olayları saptırmakta üstüne olmadığına emin olduğum birtakım mecraları ve insanları asılsız yorum hakaret ve haberlerinden ötürü insanlıklarıyla baş başa bırakıyorum."
Ve sözlerini "Linç etmek kolay, okuyup araştırmak, bilgi sahibi olmak zor... Siz zoru seçin. Canım Nazan'ın da dediği gibi 'Hayat kısa kuşlar uçuyor'. Nazan Kesal candır..." diyerek bitirdi.
Ceyda Düvenci'nin yazılı açıklamasından sonra yapılan eleştirilerin yersiz ve abartılı olduğunu savunanlar oldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, "Her şeye bu kadar aşırı duyar kasma hali çok gereksiz değil mi?" diyerek Ceyda Düvenci'ye tepki gösterenlere sert çıktı.
Yaptığı açıklamalarla gündemdeki olaylardan uzak kalmayan Selen Görgüzel de eleştirileri yersiz bulduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Görgüzel'in ardından "temizmagazin" adlı bir Instagram hesabı da Ceyda Düvenci'nin eleştirilmesine ses yükseltti.
Fakat bu savunma mesajlarının yanında Ceyda Düvenci'nin açıklaması hiç samimi bulunmadı, kendisine yükselen tepkiler ise dinmedi.
Hadi gelin, gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...👇
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