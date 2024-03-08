ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak'ın Güllü'ye Benzetilen Estetikli Haline "Ailesi Görse Tanıyamaz" Eleştirisi Geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak zaman zaman gündemimize taşınıyor biliyorsunuz. Kariyerinden ziyade özel hayatıyla öne çıkan Koçak'ın son hali bir kez daha dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz sunucuları Zeynep Koçak'ın estetiklerle Güllü'ye benzediği son haline eleştiriler yağdırdı.