ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak'ın Güllü'ye Benzetilen Estetikli Haline "Ailesi Görse Tanıyamaz" Eleştirisi Geldi
ÇGHB Yıldızı Zeynep Koçak'ın Güllü'ye Benzetilen Estetikli Haline "Ailesi Görse Tanıyamaz" Eleştirisi Geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak zaman zaman gündemimize taşınıyor biliyorsunuz. Kariyerinden ziyade özel hayatıyla öne çıkan Koçak'ın son hali bir kez daha dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz sunucuları Zeynep Koçak'ın estetiklerle Güllü'ye benzediği son haline eleştiriler yağdırdı.
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Zeynep Koçak, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan isimlerden biriydi.
Oyunculuğuyla ve eğlenceli halleriyle izleyicilerin gönüllerini fetheden genç oyuncu o programın yayınlandığı dönem ekipte yer alan Oğuzhan Koç'la olan ilişkisiyle de öne çıkmıştı.
Yapımın final yapmasından sonra bir süre ekranlardan uzak kalan Zeynep Koçak, ortaya çıktığı günden beri değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yıllar içindeki değişimiyle adeta bambaşka birine dönüşen Koçak'ın her paylaşımına eleştiri yorumları gelmeye başladı.
Hakkındaki sert yorumları görmezden gelmeyen Koçak "Estetiğe karşı değilim" diyerek kendisine gelen eleştirilere de yanıt vermişti.
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Estetiklerinin dışında sık sık değiştirdiği saç rengi ve modeliyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Son haliyle pek çok kişinin şarkıcı Güllü'ye benzettiği Zeynep Koçak'ın son hali Söylemezsem Olmaz masasına da yatırıldı.
Sunucular ekranda fotoğrafları görür görmez tepkilere başladı. Hande Sarıoğlu "Bismillahirrahmanirrahim" derken, Yağmur Çevik de "Bu kız kim olmuş?!" demekten kendini alamadı. Arto ise "Güllü'ye benzememiş mi?" diyip kahkaha attı.
Sarıoğlu, kısa Zeynep Koçak'ın kim olduğundan bahsedip "O zamanlar Oğuzhan Koç'la çok uzun bir sevgililik dönemi vardı. Program bittikten sonra ayrıldılar. Sonra Oğuzhan Koç evlilikleri derken... Zeynep Koçak da kadın olarak, uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra kendinde biraz hatta epey oynamalar yaptı" dedi.
Koçak'ın Güllü'ye olan benzerliği konusuna da gelen sunuculardan Arto, "Allah'tan Güllü oturmuş böyle güzel görünüyor. Hiç ona (Zeynep'e) yakışmamış ya" ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili bir eleştiri de Yağmur Çevik'ten geldi. Sözlerine "Kadınlar Günü'nde bir kadına bodyshaming yapmak istemiyorum" diye başlayan Çevik, "ama kendinize bunu yapmayın. Her şey dozunda güzel. Hepimizde ufak işlemler var, yok demiyoruz ama doğalında bıraktığınız zaman" diyerek devam etti.
Sarıoğlu ise "Konu saçtan çıktı. Zeynep Zeynep'likten çıkmış yani. Zeynep'i annesi, babası, ailesi görse tanıyamaz" diyince de Arto "Zeynep, Dilber'i oynayacak herhalde oraya doğru gidiyor. Ben de rol istiyorum diyor" diyerek gönderme yaptı.
Peki sizce Zeynep Koçak Güllü'ye benziyor mu?
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