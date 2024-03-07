Külkedisi Gibi Ayakkabısından Aramıştık: Cem Yılmaz ve Sevgilisi Necla Karahalil İlk Kez Yan Yana Görüntülendi
Külkedisi Gibi Ayakkabısından Aramıştık: Cem Yılmaz ve Sevgilisi Necla Karahalil İlk Kez Yan Yana Görüntülendi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4NF64CAil4/
Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. 'Serenay mı, Defne mi?' dedikodularının döndüğü olayda ünlü komedyenin aşkı sektörden olmayan biri çıkmıştı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana görüntülendiler!
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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz imza attığı her proje, rol aldığı her karakterle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Yapımlarıyla dillerden düşmeyen ünlü ismin özel hayatı da manşetlerimizden eksik olmuyor biliyorsunuz ki. Ahu Yağtu ile olaylı boşanmasından sonra hayatına Ayşe Hatun Önal'ı alan Yılmaz daha sonra da Defne Samyeli'yle aşk yaşamaya başlamıştı.
O dönem Serenay Sarıkaya'ya ilgisi olduğu için Defne Samyeli'yle arasının bozulduğu hatta bu nedenle ayrıldıkları iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Ardından Yılmaz'ın Serenay'la ilişkiye başlaması bu iddiaları doğrular nitelikteydi.
Bir süredir yalnız olduğu bildiğimiz usta komedyen sosyal medya hesabından gizemli bir ayakkabı karesi paylaşıp "O kaddaaaar!" notu düşmesi magazini bir kez daha ayağa kaldırdı.
Tabi şimdi doğal olarak akıllara pek çok isim geldi ama öne çıkanlar arasında Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli geldi.
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Külkedisi misali topuklu ayakkabısından aradığımız gizemli hanımefendi kendi paylaşımıyla ortaya çıktı. Kendisi sektörle uzaktan yakından ilgisi olmayan biri çıktı.
Cem Yılmaz'ın yeni ve kendisinden 13 yaş küçük aşkı Necla Karahalil'le aşk yaşadığı iddiaları netlik kazandıktan kısa süre sonra ikili hakkındaki haberler de arttı.
Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün düzenlenen "CMXXIV" gösterisinde inanılmaz anlar yaşandı. @blogyagmuru'na gelen iddiaya göre, sahneden aşkını duyuran Yılmaz'ı izlemeye gelenler arasında Necla Hanım da varmış.
"Acaba bu ikiliyi yan yana ne zaman görürüz?" diye düşünüyorduk ki... Olanlar oldu, Cem ve Necla çifti Söylemezsem Olmaz kameralarına yakalandı!
Muhabir Mustafa Ağdağ tarafından görüntülenen Cem Yılmaz ve Necla Karahalil kendilerine yöneltilen sorulardan hiçbirine cevap vermedi.
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Tebriklere de kulak asmadan eve giren taze çiftimizin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Cem ve Necla çiftinin ilk kez görüntülendikleri anları da buradan izleyebilirsiniz:
Konuyla ilgili açıklama yapan Arto, Necla Karahalil'in paylaştığı paylaşımda "ben çok yüksek oranlı alkollerden kokteyller yaparım' diyor. Artık ünlendi ya "geri bastı." 'Ramazan geliyor, sizi dinleyip alkolsüz kokteyller yapmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
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