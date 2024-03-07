Külkedisi Gibi Ayakkabısından Aramıştık: Cem Yılmaz ve Sevgilisi Necla Karahalil İlk Kez Yan Yana Görüntülendi

Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. 'Serenay mı, Defne mi?' dedikodularının döndüğü olayda ünlü komedyenin aşkı sektörden olmayan biri çıkmıştı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana görüntülendiler!