Ne Serenay Sarıkaya Ne de Defne Samyeli: Cem Yılmaz'ın Aşk Paylaşımındaki Ayakkabının Sahibi Bulundu!

Şu sıralar kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çeviriyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşamaya başladığı söylenen ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı aşk dedikodularını alevlendirmişti. Müjdemiz var arkadaşlar, o gizemli güzelin kim olduğu belli oldu!