Ne Serenay Sarıkaya Ne de Defne Samyeli: Cem Yılmaz'ın Aşk Paylaşımındaki Ayakkabının Sahibi Bulundu!
Ne Serenay Sarıkaya Ne de Defne Samyeli: Cem Yılmaz'ın Aşk Paylaşımındaki Ayakkabının Sahibi Bulundu!
Şu sıralar kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çeviriyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşamaya başladığı söylenen ünlü komedyenin gizemli ayakkabı fotoğrafı aşk dedikodularını alevlendirmişti. Müjdemiz var arkadaşlar, o gizemli güzelin kim olduğu belli oldu!
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Türk komedisinin önde gelen isimlerinden biri olan Cem Yılmaz hem kariyeri hem de özel hayatıyla gözleri üzerine çeken ünlülerimizden olmuştur her zaman.
Ünlü oyuncunun anbean takip edilen aşk hayatı da dillerden düşmüyor tabii. Kendisi ilk medyatik sevgilisi 1994 Best Model Of Turkey birincisi Sema Şimşek'le birkaç ay ilişki yaşayarak girmişti dedikodu kazanına.
Sonrasında Deniz Barut, Lal Dedeoğlu, Cansu Dere ile ama kısa ama uzun ilişkiler yaşayan Cem Yılmaz ilk evliliğini de 2012 yılında Ahu Yağtu ile yapmıştı.
Ünlü ikilinin evlilikleri ise beklenilen kadar uzun olmamıştı. Boşanmanın ardından Ayşe Hatun Önal ile iki aylık bir birliktelik yaşayan ünlü komedyenin gönlünü çalan bir diğer isim Defne Samyeli olmuştu.
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Samyeli'nin Yılmaz için bambaşka olduğu öne sürülmüştü. Bunun nedeninin de başarılı komedyenin ilk kez bir aşkını sosyal medya üzerinden paylaşmasıydı.
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1.5 yıl boyunca bir dargın bir barışık denilecek türden ilişki yürüten Cem ve Defne'nin büyük aşkının son bulması o dönem epey konuşuldu.
Hatta Yılmaz'ın Defne Samyeli'yle olan ayrılığın nedeninin Serenay Sarıkaya olduğu da öne sürülmüştü. Söylenenlere göre ünlü komedyenin Serenay Sarıkaya'ya olan farklı bir ilgisi vardı.
Cem Yılmaz konuğu olduğu bir programda da açıkça Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını dile getirince pek çok kişide taşlar yerine oturmuştu. İlk kez yurt dışında kameralara takılan ikilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.
Yani anlayacağınız Cem Yılmaz'ın da aşk hayatı epey bi' çalkantılı seyrediyor diyebiliriz. Magazinin gözde isimlerinin başında gelen Yılmaz geçtiğimiz günlerde yine gündeme damga vuracak bir adım attı.
Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Mert Demir ile ayrıldığı söylenen Serenay Sarıkaya için ellerini çiçekle dolduran Cem Yılmaz'ın eski sevgilisinin evine gittiği haberleri epey olay oldu hatırlarsanız.
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Tam bu dedikodular almış başını yürürken, Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı. Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını gördüğümüz hanımefendinin kim olduğu merak konusu oldu elbette.
"Sevenleri sevdiğine vermediler, yeşil gözlüm seni bana çok gördüler" sözlerinin yer aldığı "Abe Kayana" parçasını da hikayesine ekleyince, o ayakkabının Serenay'a da Defne'ye de ait olabileceği düşünüldü.
Bali'de tek başına tatile giden Serenay Sarıkaya'dan "O ben değilim!" dercesine de kareler paylaşıldı.
Hepimiz "Acaba kim bu gizemli kadın?" diye meraktan çatlamıştık ki.... Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı!
Evet arkadaşlar, Cem Yılmaz'ın yeni aşkı olan bu hanımefendinin adı Necla Karahalil! Kendisi ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz biri değil.
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Cem Yılmaz'la aynı sektörü paylaşmayan Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yaptığı kokteyl ve yemek tarifleriyle epey ilgi görüyor.
Instagram hesabında biraz gezintiye çıktığımız Karahalil aynı zamanda spora da oldukça meraklı biri. Pilates üzerine yaptığı paylaşımlarla da sevilmiş kendisi.
Pilates eğitmeni olan Necla Hanım, "Şubat gibi şubat🫀 güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı🌹 Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notunu düştüğü son paylaşımıyla öne çıktı.
Kendisi kaydırmalı olarak pek çok fotoğraf ve videosunu yayınlamış. Peki son kare hangisi dersiniz? İşte o meşhuurrr ayakkabı pozu 👇
Gizemli bir paylaşımla yeni aşkına ilan eden Cem Yılmaz, Necla Karahalil'in paylaşıma kalp emojisi de bırakmış!
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Ehh ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun... Sizler Cem Yılmaz ve Necla Karahalil çifti hakkında ne düşünüyorsunuz?
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