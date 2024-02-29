OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Baskı Yüzünden Kur'an'ı Hatim Ettiğini Söyledi: Sevda Türküsev'den Sert Tepki!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Baskı Yüzünden Kur'an'ı Hatim Ettiğini Söyledi: Sevda Türküsev'den Sert Tepki!
OnlyFans fenomeni Merve Taşkın aktif olarak kullandığı platform üzerinden kazandığı parayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımıyla ayrı bir olay olan Taşkın konuk olduğu Taner Çağlı'nın programında üvey babasının baskıları yüzünden Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini söyledi. Her konuda yorum yapma ihtiyacı duyan Sevda Türküsev yine eleştirisiyle dikkat çekti.
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Merve Taşkın sosyal medyanın şüphesiz en çok konuşulan daha doğrusu tartışılan isimlerinin başında geliyor.
Yetişkin platformu OnlyFans'ta fenomen olan Merve Taşkın paylaştığı fotoğraflar nedeniyle şikayet edilmiş ve geçtiğimiz yıl “Müstehcenlik” suçundan yargılanmıştı.
55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davası görülen fenomenin avukatlığını da şu sıralar adını sıkça duyduğumuz Feyza Altun yapmıştı. Taşkın'ın dava günü giydiği kombin yine gündem olmuştu.
OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar para kazandığını söylemesiyle dudaklarımızı uçuklatan Merve Taşkın, bol sıfırlı kazancını da düşük bularak hepimizi çileden çıkarmıştı.
Taner Çağlı'nın YouTube üzerinden yayınladığı programa konuk olan fenomen yine çok dikkat çeken açıklamalara imza attı.
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Özel hayatına dair duyulmamış detayları anlatan Taşkın, babasının evli ve iki çocuğu varken annesine imam nikahı kıydığını anlattı. "Yani iki karısı oluyor ve sonra ben dünyaya geliyorum" diyen fenomen "babam beni alıyor ve ailesine olanları itiraf ediyor. Sonra olaylar iyice karışıyor" ifadelerini kullandı.
O zaman yaşananları anbean anlatan Merve Taşkın "Babamın o zamanki eşi, olayları erkek kardeşine anlatmış ve doldurmuş. Kadının erkek kardeşi olanları duyunca babamı öldürüyor" dedi. Yaşanan acı olayı 17-18 yaşındayken merak edip internette yaptığı araştırma sonucunda öğrenmiş.
Kendisi 7 yaşındayken annesinin başka bir adamla evlendiğini, ardından da üvey babasının memleketi Aydın'da yaşayamaya başladığını anlattı.
Üvey babasının annesinden çok kendisini kısıtladığını anlatan Taşkın, "akşam dışarı çıkmak yasak. Öğlen şu saatte evdesin. Bazen arkadaşım bizde kalabilir bazen kalamaz. Ben arkadaşımda hiç kalamam" diyerek baskıya maruz kaldığını anlattı
"Her yaz Kur'an kursuna gitmek zorundayım. Bir ara yatılı vermeyi düşündüler. Kur'an öğrenmek zorundayım, her gün bir tane sure ezberlemek zorundayım. İşten geliyordu, sureyi okuyordum. Sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim, sonra onu hatim ettim baştan sona okudum. Bir hafızlık yapmadım." sözleriyle epey dikkat çekti.
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Merve Taşkın, Kur'an-ı Kerim'i hatim etme nedenini de açıkladı. Üvey babası "Sana telefon alacağım hatip edersen" demiş, kendisi bu nedenle de bir ila bir buçuk ay içinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş.
Hem sosyal medya hesabı hem de katıldığı canlı yayınlar üzerinden herkese eleştiri yağmurunda bulunan Sevda Türküsev bu konuya da değinmeden geçemedi.
Taşkın'ın Kur'an hakkındaki sözlerine sert çıkan Türküsev "Keşke Kur'an'ı öğretirken bir de önce sağlam inanç aşılasalarmış. Allah’ı doğru anlatıp Kur'an’ı doğru anlamasını sağlasalarmış. Cep telefonuna sahip olmak için değil, Allah rızası için bunların yapıldığını öğretselermiş. Ödüllendirmek güzeldir ama şuuru vermeden vaad edersen olmuyor işte" ifadelerini kullandı.
Sevda Türküsev'in Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇
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Ahlak bekçisi ,koca çeneli aşırı çirkin karı yine yırtık dondan çıkar gibi çıkmış! Ulan tipsizlik abidesi ,diğerinin yaptığını onaylamıyorum ama sana ne? Adı... Devamını Gör
ee memleketin büyük çoğunluğu sevda'nın dediği gibi dişiniz merve'yi tutuyor tabi kolay lokma..
sevda ablam sana katılıyorum. her yerde kendi pazarlayanlar dolu. birde kuranı okudum diye her yerleri ortada bunların neresi müslüman.
"Kuran-ı okudum" diyor, müslümanım demiyor. Ayrıca olmak zorunda mı? Hayatında bir kere açıp da okumamış birisi gibi müslüman olacağına, okuyup da olmamak da... Devamını Gör