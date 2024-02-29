OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Baskı Yüzünden Kur'an'ı Hatim Ettiğini Söyledi: Sevda Türküsev'den Sert Tepki!

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın aktif olarak kullandığı platform üzerinden kazandığı parayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımıyla ayrı bir olay olan Taşkın konuk olduğu Taner Çağlı'nın programında üvey babasının baskıları yüzünden Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini söyledi. Her konuda yorum yapma ihtiyacı duyan Sevda Türküsev yine eleştirisiyle dikkat çekti.