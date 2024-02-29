Ezgi Fındık Çantalarına Sahte Diyenleri Avukatına Yönlendirince Merak Edilen Cevap Feyza Altun'dan Geldi!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, bu sefer de 'sahte çanta' konusuyla gündeme geldi. Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve çantalarının gerçek olduğunu söylemişti. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Fındık bu kişilere de hukuk yolu göstermişti. Bir sosyal medya kullancısı ise konuyu Avukat Feyza Altun'a taşıdı.

Peki birinin lüks çantasına 'çakma' dersek dava açılır mı?