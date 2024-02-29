Ezgi Fındık Çantalarına Sahte Diyenleri Avukatına Yönlendirince Merak Edilen Cevap Feyza Altun'dan Geldi!
Ezgi Fındık Çantalarına Sahte Diyenleri Avukatına Yönlendirince Merak Edilen Cevap Feyza Altun'dan Geldi!
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, bu sefer de 'sahte çanta' konusuyla gündeme geldi. Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve çantalarının gerçek olduğunu söylemişti. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Fındık bu kişilere de hukuk yolu göstermişti. Bir sosyal medya kullancısı ise konuyu Avukat Feyza Altun'a taşıdı.
Peki birinin lüks çantasına 'çakma' dersek dava açılır mı?
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Gerçek mesleği makyözlük olan Ezgi Fındık, sosyal medyanın en tanınan isimlerinden bir tanesi haline geldi.
Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüşen Fındık, YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla da büyük ilgi topladı.
Hem estetikleri hem de görenlere "bize de nasip olur mu?" dedirtecek lüks yaşamıyla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
Kendisi bu saydıklarımızın yanı sıra yaptığı aşırı photoshoplu fotoğrafları yüzünden de dillere düşüyor diyebiliriz.
Ünlü influencer "fake" çantaları gerçekmiş gibi gösteren influencerları ifşalama paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının radarına takıldı.
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Dünyaca ünlü Chanel marka çantasının sahte (kaba tabirle çakma) olduğu iddiasından sonra eski haberler de yayıldı. Fındık'ın İbiza ve Dubai'de çaktığı bu çantanın da gerçek olmadığı haberleri yayılmıştı.
Lüks çantalarıyla sosyal medya hesabını doldurup taşıran Ezgi Fındık dillere düştükten sonra sessizliğini bozdu.
Kullandığı çantaların faturalı ve gerçek olduğunu söyleyen popüler isim, kendisine iftira atıldığını ve konuyla avukatının ilgilendiğini söyledi.
Bu sefer de konu, avukatlık ve hukuk denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri haline dönüşen Feyza Altun'a taşındı.
Altun kendisine sorulan "Ezgi Fındık'ın Chanel çantasına 'çakma' diyen birine dava açma hakkı var mı?" sorusuna "Çantaya 'çakma' demek suç değildir" diye yanıt verdi.
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Instagram hesabı üzerinden. soru-cevap etkiinliği yapan Avukat Feyza Altun'un verdiği cevabı da buradan görebilirsiniz:
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