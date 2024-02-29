Yılmaz Morgül "Gebersin" Dediği İddia Edilen Bülent Ersoy Hakkındaki Yeni Açıklamasıyla Dikkat Çekti!

'Kendine sanatçı sıfatını yakıştıran bir kişi kalkıp Türk halkının en çok sevdiği ve saydığı bir müzik starının arkasından özel hayatının yargılayacığı, bel altı konuşmalarından tutun da bestelerini kendisinin yapmadığını söyleyerek, böyle bir starı hırsızlıkla itham ediyor, çok üzücü …'