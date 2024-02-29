Yılmaz Morgül "Gebersin" Dediği İddia Edilen Bülent Ersoy Hakkındaki Yeni Açıklamasıyla Dikkat Çekti!
Yılmaz Morgül "Gebersin" Dediği İddia Edilen Bülent Ersoy Hakkındaki Yeni Açıklamasıyla Dikkat Çekti!
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Masada programındayken Zeki Müren hakkında söylediği sözler epey olay olmuştu hatırlarsanız! Sanat dünyasında tepki çeken açıklamalara sessiz kalmayan isimler arasında Yılmaz Morgül de yer almıştı. Önceki gün 'insan saymıyorum, gebersin' dediği iddia edilen Morgül'ün yeni açıklaması yine ve yeniden dikkat çekti.
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YouTube üzerinden yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programının 9. aynı zamanda da kendisinin programdaki son günü olan Bülent Ersoy, Zeki Müren hakkındaki iddialarıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.
"Sanat Güneşi" Zeki Müren için "kıskançlığından öldü" diyen Ersoy, Müren'in acımasız biri olduğunu söylemiş ve çalışanlarını falaka yatırdığını öne sürmüştü.
Yumuşacık sesiyle tarihe geçen Zeki Müren hakkındaki çarpıcı iddialar pek çok kişi tarafından da eleştirilmişti. Müren'in sevenleri, akrabaları tepki gösterirken bu isimlere Yılmaz Morgül de dahil oldu.
Bir dönem Diva'sına toz kondurmayan Morgül'ün öfkelenip videolu paylaşım yapmış ve "Ölmüş insanın arkasından rahmet verilir; dua edilir. Zeki Müren'i aşağılayan, yargılayan kibir sahipleri benim için bitmiş insanlardır. İnsanlıktan nasibini alamamıştır." demişti.
Bülent Ersoy'la arasındaki iplerin bir anda gerildiği Morgül açıklamalarına da şöyle devam etmişti:
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Morgül geçtiğimiz akşam düzenlenen Best of Europe Awards törenine katıldı. Muhabirlerin "Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile ilgili söylediklerine çok sert tepki gösterdiniz. Bülent Ersoy ile hiç konuştunuz mu? Sizi aradı mı?" sorusu üzerine de sert çıkıştı kendisi.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Yılmaz Morgül "O beni aramaya cesaret edemez, onun ismini dahi ağzıma almıyorum, bir ölünün arkasından rahmet ve dua dışında hiçbir şey konuşulamaz" diyerek çıkıştı.
Bülent Ersoy için "Rayından çıktı. Seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın... Seni insan olarak bile kabul etmiyorum" diyen Morgül'ün bir sözü ise epey dikkat çekti.
"Rezil bir iş ile kendini bitirdin" dediği Diva hakkında zehir gibi sözler sarf eden Yılmaz Morgül'ün "gebersin … " dediği de iddia edildi.
Kendisi, yaşanan tepkilerin ardından Müge Dağıstanlı'nın sosyal medya paylaşımı altına yorum yapma gereği duydu.
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"Efendim yapmış olduğum röportajın dikkat çekmesi için atılmış bir başlık ve asparagas haberdir" diyen Morgül, "gebersin" kelimesini telaffuz etmediğini ve haddini bilmeyenlere hukuki yoldan hadlerini bildireceklerini yazdı.
Yılmaz Morgül'ün "İşte gerçek açıklamam" diyerek yaptığı açıklamanın tamamını da buradan okuyabilirsiniz👇
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