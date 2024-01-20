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Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e Kıskançlığından Öldü Diyen Bülent Ersoy'u Eleştirileriyle Yerden Yere Vurdu

Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e Kıskançlığından Öldü Diyen Bülent Ersoy'u Eleştirileriyle Yerden Yere Vurdu

Bülent Ersoy Zeki Müren
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:45

Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e kıskançlığından öldü diyen Bülent Ersoy'a zehir zemberek sözleriyle gündeme geldi.

Detaylar...

Kaynak: https://www.haberler.com/magazin/yilm...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz ay "Dünya Güzelleri" masasında efsane üçlü yeniden bir araya gelmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay "Dünya Güzelleri" masasında efsane üçlü yeniden bir araya gelmişti.

Bu üçlünün olduğu yerde kaos olmama ihtimalini zaten düşünüyorduk ancak Bülent Ersoy'un gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını hiçbirimiz tahmin edememiştik.

Bu üçlünün olduğu yerde kaos olmama ihtimalini zaten düşünüyorduk ancak Bülent Ersoy'un gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını hiçbirimiz tahmin edememiştik.

Yine hatırlarsınız ki Bülent Ersoy, Dünya Güzelleri masasında "Zeki Müren mi büyük? Bülent Ersoy mu büyük?" sorusuna zehir zemberek sözlerle cevap vermişti.

Yine hatırlarsınız ki Bülent Ersoy, Dünya Güzelleri masasında "Zeki Müren mi büyük? Bülent Ersoy mu büyük?" sorusuna zehir zemberek sözlerle cevap vermişti.

Hatta Ersoy, Zeki Müren için "Bana kıskançlığından öldü", benim için "Allahım bu 'japonun' canını al" derdi demişti.

Hatta Ersoy, Zeki Müren için "Bana kıskançlığından öldü", benim için "Allahım bu 'japonun' canını al" derdi demişti.

Bilmeyenler için burada anlatmıştık 👇🏼

Ortalığı kasıp kavuran bu iddiaların ardından Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'e ulaşmış ve merak ettiklerimizi de sormuştuk hatta!

Ortalığı kasıp kavuran bu iddiaların ardından Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'e ulaşmış ve merak ettiklerimizi de sormuştuk hatta!

Onun detayı da meraklıları için hemen aşağıda 👇🏼

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Biz bu kaos burada bitmez derken bu sefer de Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'a söylediği zehir zemberek sözlerle gündeme geldi.

Biz bu kaos burada bitmez derken bu sefer de Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'a söylediği zehir zemberek sözlerle gündeme geldi.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Morgül, Bülent Ersoy'un uzun yıllar boyunca birçok kişiyle uğraştığını ve kendisinin çok kibirli biri olduğunu dile getirdi.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Morgül, Bülent Ersoy'un uzun yıllar boyunca birçok kişiyle uğraştığını ve kendisinin çok kibirli biri olduğunu dile getirdi.

Morgül, Ersoy için "Ben 28 yıldır bunları bizzat yaşadım. Sizin bana yaşattıklarınız ne olacak? Siz Türkiye'nin en kıskanç sanatçısısınız. Bütün şarkılarımı yasaklatıp yayından kaldırdınız. Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü." diyerek resmen tüm zehrini kustu.

Morgül, Ersoy için "Ben 28 yıldır bunları bizzat yaşadım. Sizin bana yaşattıklarınız ne olacak? Siz Türkiye'nin en kıskanç sanatçısısınız. Bütün şarkılarımı yasaklatıp yayından kaldırdınız. Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü." diyerek resmen tüm zehrini kustu.

Bülent Ersoy için "Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz." diyen Yılmaz Morgül, "Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi." cümleleriyle Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu.

Bülent Ersoy için "Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz." diyen Yılmaz Morgül, "Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi." cümleleriyle Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu.

Bakalım Bülent Ersoy'dan Yılmaz Morgül'e cevap gelecek mi? Merakla bekliyoruz!

Bakalım Bülent Ersoy'dan Yılmaz Morgül'e cevap gelecek mi? Merakla bekliyoruz!

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