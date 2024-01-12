Masa Bu Sefer Fena Karıştı: Bülent Ersoy Zeki Müren Hakkındaki "Acımasız" Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Etti

Fotoğrafın hikayesini soran İzzet Çapa'ya verdiği cevap şu şekildeydi:

'Birden dudağımdan öpmeye başladı. Etraf yıkılıyor. Sonra Nigar tutturdu ‘Ben de istiyorum' diye. ‘Nigar'cığım kusura bakma, bu dudaklardan sonra seni öpemeyeceğim' dedi Zeki Bey.' 'Sanat Güneşi dudağınıza buseyi kondurunca ne hissettiniz?' 'Ayol ne hissedeceğim, cinsi sapık mıyım ben...'

İzzet Çapa'nın 'Belli ki sizi beğeniyordu Zeki Bey?' sorusuna verdiği yanıt ise 'Çook beğenirdi efendim çoook... 'Japon orkidesi' derdi bana. Arkamdan da ‘Su gibi maşallah' dermiş.' olmuştu.