Masa Bu Sefer Fena Karıştı: Bülent Ersoy Zeki Müren Hakkındaki "Acımasız" Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Etti
Masa Bu Sefer Fena Karıştı: Bülent Ersoy Zeki Müren Hakkındaki "Acımasız" Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Etti
Dünya Güzellerim Masada programında yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan her hafta sohbetleriyle gündemin tam ortasına oturmayı başarıyor. Şimdiye kadar çok güldük eğlendik de bu sefer sarf edilen sözler biraz ağır kaçtı. Bülent Ersoy, Zeki Müren'le ilgili zehir zemberek açıklamalarıyla ağızları resmen açık bıraktı.
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Bir ay önce 'Dünya Güzelleri' ekibini yeniden bir araya getiren Dünya Güzellerim Masada başladığından beri düzenli olarak bu sohbeti akıp giden efsane üçlüyü konuşuyoruz.
Her bölümde muhakkak bir bomba patlatan ve hepimizi güldüren üçlü, bu sefer şu ankilere kıyasla çok daha farklı bir konuyla gündeme bomba gibi oturdu.
Diva Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği'nin Paşa'sı Zeki Müren'le ilgili ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.
Bülent Ersoy'un şoke eden açıklamalarına geçmeden, geçtiğimiz yıllarda Zeki Müren'le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksenin Çakmak'ın Onur Akay ile yaptığı özel röportajda söylediklerini bir hatırlamakta fayda var.
Onur Akay'ın 'Zeki Müren Bülent Ersoy'u sever miydi?' sorusu üzerine Göksenin Çakmak, "'Zeki Müren Bülent Ersoy'u hiç sevmedi." cevabını vermişti.
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Fakat Bülent Ersoy, daha önce verdiği bir röportajda Göksenin Çakmak'ın sözlerine direkt olarak ters düşen ifadeler kullanmıştı Zeki Müren'den bahsederken...
2012'de İzzet Çapa'ya konuşan Bülent Ersoy, tarihe kazınan öpüştükleri fotoğrafın hikayesini anlatırken Zeki Müren'in kendisini çok beğendiğini söylemişti.
Yani geriye sadece birkaç beraber fotoğrafları ve yılar sonra ortaya çıkan düetleri kalan Bülent Ersoy ve Zeki Müren'i çok yakın dost değilse de aynı dönemde birbirini anlayan ve seven iki kıymetli isim olarak biliyorduk biz...
Ta ki Bülent Ersoy'un son bölümde yaptığı zehir zemberek Zeki Müren açıklamaları yayılana kadar... "Zeki Müren mi büyük? Bülent Ersoy mu büyük?" sorusu yöneltilen Bülent Ersoy, önce "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir, bir buçuk tane doğru olmaz" dedi.
Ardından söyledikleri ise ağızları resmen açık bıraktı. Safiye Soyman'ın "Seni kıskanır mıydı?" sorusuna, "O şekilde zaten kıskançlığından öldü" diyerek cevap veren Bülent Ersoy, ayrıca Zeki Müren'in kendisini dinleyip dinleyip kendisini kast ederek "Allahım bu 'japonun' canını al" dediğini iddia etti.
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İşte o anlar... Söz sizde!
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