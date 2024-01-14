Falaka İddiasından "Kıskançlığından Öldü" Açıklamasına: Kuzeni, Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u Anlattı
Falaka İddiasından "Kıskançlığından Öldü" Açıklamasına: Kuzeni, Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u Anlattı
Bülent Ersoy'un yıllar sonra ani bir u dönüşüyle yaptığı Zeki Müren karalamaları sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner ile Bülent Ersoy'un iddiaları ve bu ani yükselmenin sebebinin ne olduğu hakkında konuştuk.
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Türk sanat müziğinin Paşa'sı, sanat güneşimiz Zeki Müren yeri asla doldurulamayacak ve tarihe her zaman altın harflerle kazılı kalacak sanatçılarımızdan biri şüphesiz.
Geçtiğimiz günlerde hepimizin tüylerini ürperten yapay zeka çalışmasıyla yeniden ortalığı ayağa kaldırdı Zeki Müren'in sesi. 100. Yıl Marşı 'Parla'yı sanki onu hiç kaybetmemişiz gibi tüm nağmeleri ve edasıyla söyleyen Zeki Müren kısa sürede milyonlara ulaştı.
Zeki Müren'in "Parla" marşıyla gündeme gelmesinin hemen ardından Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren'le ilgili ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.
Bülent Ersoy'un Zeki Müren iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Fakat asıl dikkat çeken şey Bülent Ersoy'un şu zamana kadar hep Zeki Müren'i yerlere göklere sığdıramayan açıklamalar yaptığı ve "Hayattayken kimse böyle konuşamadı. Hep öldükten sonra" diyerek Gönül Yazar'ı bile azarladığı o video oldu.
Her ne kadar 2018'de hiç Zeki Müren şarkısı seslendirmediğini ifade etse de Şimdi Uzaklardasın'ı hem 2002 hem 2013'te Zeki Müren'i överek seslendirdiği o anlar da cabası.
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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler ve Bülent Ersoy'un aniden neden karalama açıklamalarında bulunduğu üzerine beliren soru işaretlerinin ardından Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'e ulaştık.
Bülent Ersoy'un ismini geçirmek istemediğini söyleyen Özlem Güner kendisinden "o kişi" diyerek bahsetmeyi tercih etti. Bugüne değin Zeki Müren'le ilgili övgü dolu açıklamaları olan Bülent Ersoy'un aniden bu açıklamaları yapmasının sebebi olarak ise yapay zeka projesi "Parla"yı gösterdi.
Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un beraber fotoğrafları öne sürülerek aralarında iyi bir ilişki varmış gibi lanse edilmesine karşı çıkan Özlem Güner, yalnızca üç kez ve mecburen bir araya geldiklerini söyledi.
Zeki Müren'in yakın arkadaşı Nigar Uluerer'in doğum gününde kendisine bir emrivaki yaptığını ve o öpüşme fotoğrafının da o gün ortaya çıktığını açıklayan Özlem Güner,
Bülent Ersoy'un Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya çektiği iddiasını sorduğumuzda ise o dönem Zeki Müren'in avukatı olan emekli cumhuriyet savcısı 96 yaşındaki babası Turhan Olgaç ile arasında geçen konuşmadan bahsetti.
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Ayrıca Bülent Ersoy'un sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden saz üstadı Şükrü Tunar hakkındaki "Zeki Müren bilerek yaptı" iddiasına da değinen Özlem Güner, "Burada resmen katil ithamı var. Şükrü Tunar çok büyük bir saz üstadıdır ki Zeki dayım çok değer verirdi saz üstadlarına. Onları çok ayrı tutardı, bizi de öyle yetiştirdi" diyerek Bülent Ersoy'un olayı farklı yerlere getirerek çarpıttığını dile getirdi.
Son olarak da sözlerini "Zeki Müren hep ilkleri yaptı, devrimciydi. Son belgeselinde de kendisi söylemişti, onun kıskanacağı hiç kimse ve hiçbir şey olmadı. O kişi (Bülent Ersoy) kendisini Zeki Müren'le eşitleyip kıyaslatmaya çalışıyor. Biz aramızda çok değerli şeylerden söz ederdik. O bunlardan biri asla olmadı" diyerek bitiren Özlem Güner, Zeki Müren'in bu sözlerini hatırlattı. 👇
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