Sacit Aslan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Bülent Ersoy'un "Zeki Müren Kıskançlığından Öldü" Sözlerine Sert Çıktı

Ardından şu sözlerle devam etti:

'Mesleğinde bir ekoldür.

Sahnelere şıklık, ciddiyet ve düzeni getirmiştir. Sahip olduğu muhteşem diksiyon ile hatasız konuşan, şiir okuyan ve eserleri icra eden kadife gibi bir sesin sahibidir.

Zeki Müren haza bir İstanbul beyefendisi,

şöhretinin ilk gününden itibaren yaşamı boyunca seyircisine ve Türk halkına daima medyunuşükran olmuş bir kişiliktir.

1961 yılından 2002 yılına kadar geçen zaman içinde eğlence dünyasının amiral gemisi olmuş MAKSİM gazinolarının varoluş sebeplerinin en başında tartışmasız Zeki Müren Bey gelir. Zeki Bey'in ağırlığı kantar ile tartılır, manav terazisi yeterli gelmez. Zeki Bey'den sonraki imitasyonlar aslını yaşatmaktan öteye gidememiştir. Ezcümle Zeki Bey Türk sahnelerinin 'Valentino Liberace' dir.'