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Sacit Aslan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Bülent Ersoy'un "Zeki Müren Kıskançlığından Öldü" Sözlerine Sert Çıktı

Sacit Aslan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Bülent Ersoy'un "Zeki Müren Kıskançlığından Öldü" Sözlerine Sert Çıktı

Bülent Ersoy
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.01.2024 - 19:29

Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında ortaya attığı iddialar ortalığı fene karıştırdı. 'Diva', yumuşacık sesiyle milyonların kalbine dokunmuş usta sanatçının acımasız biri olduğunu söylemesi üzerine Sacit Aslan da tepkisiz kalamadı. Zeki Müren'i öven Aslan, Bülent Ersoy'a çok sert çıktı!

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Türk Sanat Müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerdendir Zeki Müren... Sanat Güneşi olarak adını milyonlara duyuran usta sanatçının eserleri hala dillerimizdedir.

Türk Sanat Müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerdendir Zeki Müren... Sanat Güneşi olarak adını milyonlara duyuran usta sanatçının eserleri hala dillerimizdedir.

Yumuşacık sesiyle gönüllere taht kurmayı başarmış "Devlet Sanatçısı" unvanlı Zeki Müren son günlerde ön planda fark ettiyseniz.

Yumuşacık sesiyle gönüllere taht kurmayı başarmış "Devlet Sanatçısı" unvanlı Zeki Müren son günlerde ön planda fark ettiyseniz.

Norm Ender'in Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiği "Parla" bir yapay zeka çalışmasıyla Zeki Müren'e söyletildi. Sanki canlı canlı söylüyormuş gibi tüylerimiz diken diken oldu.

Norm Ender'in Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiği "Parla" bir yapay zeka çalışmasıyla Zeki Müren'e söyletildi. Sanki canlı canlı söylüyormuş gibi tüylerimiz diken diken oldu.

Zeki Müren'in sesinden dinlediğimiz "Parla" marşı kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tam da bu günlerde Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

Zeki Müren'in sesinden dinlediğimiz "Parla" marşı kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tam da bu günlerde Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

İlk olarak "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir" diyen Diva sonrasında Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığını ve onun çok acımasız biri olduğunu söyledi.

İlk olarak "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir" diyen Diva sonrasında Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığını ve onun çok acımasız biri olduğunu söyledi.

Haberin tüm detaylarını bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Eskiden Zeki Müren hakkında kimseye tek söz söyletmeyen Bülent Ersoy'un bu anlık yükselişi tepki çekti. Herkesi bi' hayli şaşırtan bu iddialar sonrası Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'le özel bir röportaj yaptık.

Eskiden Zeki Müren hakkında kimseye tek söz söyletmeyen Bülent Ersoy'un bu anlık yükselişi tepki çekti. Herkesi bi' hayli şaşırtan bu iddialar sonrası Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'le özel bir röportaj yaptık.

Gerçekleri tüm detayıyla anlatan Özlem Güner'le olan sohbetimize buradan ulaşabilirsiniz:

Gazinocular Kralı olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki sözleri sonrası sessiz kalmamayı tercih edenlerden oldu.

Gazinocular Kralı olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki sözleri sonrası sessiz kalmamayı tercih edenlerden oldu.

Bülent Ersoy ile sık sık karşı karşıya gelen ve hararetli bir şekilde atışan Sacit Askan, Zeki Müren iddiaları üzerine bir kez daha açtı ağzını yumdu gözünü.

Bülent Ersoy ile sık sık karşı karşıya gelen ve hararetli bir şekilde atışan Sacit Askan, Zeki Müren iddiaları üzerine bir kez daha açtı ağzını yumdu gözünü.

Instagram hesabından Türk sanat müziğinin Paşa'sı Zeki Müren hakkında "Zeki Bey, Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun, Türk sahnelerinde yeri doldurulamayacak kadar önemli bir sanatçıdır" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından Türk sanat müziğinin Paşa'sı Zeki Müren hakkında "Zeki Bey, Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun, Türk sahnelerinde yeri doldurulamayacak kadar önemli bir sanatçıdır" ifadelerini kullandı.

Ardından şu sözlerle devam etti: 

'Mesleğinde bir ekoldür.

Sahnelere şıklık, ciddiyet ve düzeni getirmiştir. Sahip olduğu muhteşem diksiyon ile hatasız konuşan, şiir okuyan ve eserleri icra eden kadife gibi bir sesin sahibidir.

Zeki Müren haza bir İstanbul beyefendisi,

şöhretinin ilk gününden itibaren yaşamı boyunca seyircisine ve Türk halkına daima medyunuşükran olmuş bir kişiliktir.

1961 yılından 2002 yılına kadar geçen zaman içinde eğlence dünyasının amiral gemisi olmuş MAKSİM gazinolarının varoluş sebeplerinin en başında tartışmasız Zeki Müren Bey gelir. Zeki Bey'in ağırlığı kantar ile tartılır, manav terazisi yeterli gelmez. Zeki Bey'den sonraki imitasyonlar aslını yaşatmaktan öteye gidememiştir. Ezcümle Zeki Bey Türk sahnelerinin 'Valentino Liberace' dir.'

Aslan, Bülent Ersoy'un "kendisini kıskandığı için öldüğünü" söylediği Zeki Müren'in kimseyi kıskanmadığını çok sert bir dille belirtti.

Aslan, Bülent Ersoy'un "kendisini kıskandığı için öldüğünü" söylediği Zeki Müren'in kimseyi kıskanmadığını çok sert bir dille belirtti.

'Zeki Bey hiç kimseyi kıskanmayacak kadar zirvede olan biridir ama kendisinden sonra zerre kadar kıymetiharbiyesi olmayan kırıntılar tarafından her zaman kıskanılmıştır.'

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Belki denk gelmişsinizdir, magazin dünyası daha önce birçok kez Diva ve Sacit Aslan arasındaki tartışmaya şahit olmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, magazin dünyası daha önce birçok kez Diva ve Sacit Aslan arasındaki tartışmaya şahit olmuştu.

Ersoy, eski bir röportajında "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" itirafıyla gündemde epey yankı bulmuştu.

Ersoy, eski bir röportajında "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" itirafıyla gündemde epey yankı bulmuştu.

2005 yılında hayatını kaybeden Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan ise sonraki bir açıklamasında, “Bülent Ersoy, benim cici annem. Ama aynı zamanda askerlik arkadaşım. İkimiz de bahriyeliydik. Bülent amiral botlarında, ben de hücum botlarında görevliydim. Haliç’teki Taşkızak Tersanesi’nde karşılaşırdık. Yıllar sonra ‘Bülent Bey’ dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime, “Hanımefendi askerlik arkadaşım olur” deyince dava düştü. Şimdi Bülent ile iki günde bir görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Güzellerim Masada programında gerçekleri belirten Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile üç yıl boyunca aşk yaşadıklarını anlatmıştı.

Dünya Güzellerim Masada programında gerçekleri belirten Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile üç yıl boyunca aşk yaşadıklarını anlatmıştı.

Gündeme konu olan programda bir araya gelen üç ismin yaptığı cinsellik muhabbeti üzerine de tepki gösteren Aslan,

Gündeme konu olan programda bir araya gelen üç ismin yaptığı cinsellik muhabbeti üzerine de tepki gösteren Aslan,

'65-70 yaşına gelmiş yıllardır isimlerinin önüne ‘sanatçı’ tanımı eklenmiş bu kadınların YouTube muhabbeti bu…!

Lambada gaz bitmiş…

Gemi batmış sandal arıyoruz…' ifadeleriyle dikkat çekmişti.

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