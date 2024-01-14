Sacit Aslan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Bülent Ersoy'un "Zeki Müren Kıskançlığından Öldü" Sözlerine Sert Çıktı
Sacit Aslan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Bülent Ersoy'un "Zeki Müren Kıskançlığından Öldü" Sözlerine Sert Çıktı
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında ortaya attığı iddialar ortalığı fene karıştırdı. 'Diva', yumuşacık sesiyle milyonların kalbine dokunmuş usta sanatçının acımasız biri olduğunu söylemesi üzerine Sacit Aslan da tepkisiz kalamadı. Zeki Müren'i öven Aslan, Bülent Ersoy'a çok sert çıktı!
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Türk Sanat Müziği denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerdendir Zeki Müren... Sanat Güneşi olarak adını milyonlara duyuran usta sanatçının eserleri hala dillerimizdedir.
Yumuşacık sesiyle gönüllere taht kurmayı başarmış "Devlet Sanatçısı" unvanlı Zeki Müren son günlerde ön planda fark ettiyseniz.
Norm Ender'in Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiği "Parla" bir yapay zeka çalışmasıyla Zeki Müren'e söyletildi. Sanki canlı canlı söylüyormuş gibi tüylerimiz diken diken oldu.
Zeki Müren'in sesinden dinlediğimiz "Parla" marşı kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavurdu. Tam da bu günlerde Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya attı.
İlk olarak "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir" diyen Diva sonrasında Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığını ve onun çok acımasız biri olduğunu söyledi.
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Eskiden Zeki Müren hakkında kimseye tek söz söyletmeyen Bülent Ersoy'un bu anlık yükselişi tepki çekti. Herkesi bi' hayli şaşırtan bu iddialar sonrası Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'le özel bir röportaj yaptık.
Gazinocular Kralı olarak tanınan Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki sözleri sonrası sessiz kalmamayı tercih edenlerden oldu.
Bülent Ersoy ile sık sık karşı karşıya gelen ve hararetli bir şekilde atışan Sacit Askan, Zeki Müren iddiaları üzerine bir kez daha açtı ağzını yumdu gözünü.
Instagram hesabından Türk sanat müziğinin Paşa'sı Zeki Müren hakkında "Zeki Bey, Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun, Türk sahnelerinde yeri doldurulamayacak kadar önemli bir sanatçıdır" ifadelerini kullandı.
Aslan, Bülent Ersoy'un "kendisini kıskandığı için öldüğünü" söylediği Zeki Müren'in kimseyi kıskanmadığını çok sert bir dille belirtti.
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Belki denk gelmişsinizdir, magazin dünyası daha önce birçok kez Diva ve Sacit Aslan arasındaki tartışmaya şahit olmuştu.
Ersoy, eski bir röportajında "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" itirafıyla gündemde epey yankı bulmuştu.
Dünya Güzellerim Masada programında gerçekleri belirten Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile üç yıl boyunca aşk yaşadıklarını anlatmıştı.
Gündeme konu olan programda bir araya gelen üç ismin yaptığı cinsellik muhabbeti üzerine de tepki gösteren Aslan,
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