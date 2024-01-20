“Gerekirse Simit Yiyeceğiz, Bu Günleri Atlatacağız” Diyen Hülya Avşar’ın Yeni Reklam Anlaşması Gündem Oldu

2021 yılında ülkemizdeki ekonomik durumları değerlendirirken “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” açıklamasıyla uzun süre dillerden düşmeyen Hülya Avşar’ın yeni oynayacağı reklam filmi için yaptığı anlaşma ağızları açık bıraktırdı.