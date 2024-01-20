“Gerekirse Simit Yiyeceğiz, Bu Günleri Atlatacağız” Diyen Hülya Avşar’ın Yeni Reklam Anlaşması Gündem Oldu
“Gerekirse Simit Yiyeceğiz, Bu Günleri Atlatacağız” Diyen Hülya Avşar’ın Yeni Reklam Anlaşması Gündem Oldu
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/hulya...
2021 yılında ülkemizdeki ekonomik durumları değerlendirirken “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” açıklamasıyla uzun süre dillerden düşmeyen Hülya Avşar’ın yeni oynayacağı reklam filmi için yaptığı anlaşma ağızları açık bıraktırdı.
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Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar “Gerekirse simit yiyeceğiz” ve “Zenginlik” açıklamalarıyla uzun süre dillerden düşmemişti.
Hülya Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.
Avşar'ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş kayıtsız kalamamış ve “Simit ye” yorumunu yapmıştı.
Daha öncesinde de muhabirlerin ülkenin gidişatı hakkındaki sorusuna Avşar kızından “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” cevabı gelmişti.
Hülya Avşar şimdi de milyonluk anlaşmasıyla gündem oldu.
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Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre; Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu markayla yeni bir anlaşmaya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçen Avşar’ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL’ye anlaştığı konuşuluyor.
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