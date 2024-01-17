Hülya Avşar 'Çok Fazla Zenginliğin İnsana Zarar Verdiğini Düşünüyorum' Diyerek Mutluluk Değerlendirmesi Yaptı!
Hülya Avşar 'Çok Fazla Zenginliğin İnsana Zarar Verdiğini Düşünüyorum' Diyerek Mutluluk Değerlendirmesi Yaptı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/hulya-avsar...
Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü yemeği çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar mutlulukla ilgili değerlendirme yaptı.
Hülya Avşar'ın bu açıklamaları sosyal medyada epey gündem oldu. 👇
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Yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazinin gündeminde yer almaya devam eden Hülya Avşar, Sarıyer'deki bir mekânda yeni yaşına giren kızı Zehra Çilingiroğlu ile yemek yedi.
Yeni yaşından beklentileri sorulan Zehra Çilingiroğlu, ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu.
Hülya Avşar, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen harekatta verdiğimiz şehitlerin ailelerine sabır dilerken konuyla ilgili üzüntüsünü "Bir tarafımız acı çekip, yanarken bir tarafımız da mecbur şekilde yaşamaya devam ediyor" sözleriyle ifade etti.
Habertürk'ün haberine göre; konuşmasının devamında ailenin önemini göz önünde bulundurarak çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşündüğünü vurgulayan Hülya Avşar; "Aile ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli. Mutluluk budur" değerlendirmesini yaptı.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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2024'te yeni projelerinin olduğunu ve dijital platformla barış sağlamaya çalıştığını dile getiren Hülya Avşar, "Mekânın sahibi geliyor" diyerek röportajını noktalamıştı. Sizin bu açıklamalarla ilgili yorumlarınız ne yönde olur?
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