Merve Boluğur'un Annesiyle Birlikte Paylaştığı Karesi 'Maşallah Çok Güzelsiniz' Dedirtti!
Merve Boluğur'un Annesiyle Birlikte Paylaştığı Karesi 'Maşallah Çok Güzelsiniz' Dedirtti!
Sosyal medya paylaşımları ve dobra açıklamalarıyla magazini daima meşgul eden isimlerin başında gelen Merve Boluğur son olarak annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.
Bu kare takipçileri tarafından çok beğenildi. 👇
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Merve Boluğur, zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman da yaptığı açıklamalarla magazinin gündeminde yer alıyor.
Kariyerine oyunculuk yaparak başlayan Merve Boluğur, çok uzun süredir ekranlardan uzak.
Buna rağmen her daim konuşulmayı başaran güzel oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Çoğunlukla dobralığıyla ve cesur tavırlarıyla akıllarda yer eden Boluğur, son paylaştığı karesiyle büyük beğeni toplamıştı.
Şimdi ise annesiyle olan fotoğraf karesini 'mamiş' notunu düşerek yayınladı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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