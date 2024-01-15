Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Merve Boluğur'un Annesiyle Birlikte Paylaştığı Karesi 'Maşallah Çok Güzelsiniz' Dedirtti!

Merve Boluğur'un Annesiyle Birlikte Paylaştığı Karesi 'Maşallah Çok Güzelsiniz' Dedirtti!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 17:37

Sosyal medya paylaşımları ve dobra açıklamalarıyla magazini daima meşgul eden isimlerin başında gelen Merve Boluğur son olarak annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Bu kare takipçileri tarafından çok beğenildi. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merve Boluğur, zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman da yaptığı açıklamalarla magazinin gündeminde yer alıyor.

Merve Boluğur, zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman da yaptığı açıklamalarla magazinin gündeminde yer alıyor.

Kariyerine oyunculuk yaparak başlayan Merve Boluğur, çok uzun süredir ekranlardan uzak.

Kariyerine oyunculuk yaparak başlayan Merve Boluğur, çok uzun süredir ekranlardan uzak.

Buna rağmen her daim konuşulmayı başaran güzel oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Buna rağmen her daim konuşulmayı başaran güzel oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Çoğunlukla dobralığıyla ve cesur tavırlarıyla akıllarda yer eden Boluğur, son paylaştığı karesiyle büyük beğeni toplamıştı.

Çoğunlukla dobralığıyla ve cesur tavırlarıyla akıllarda yer eden Boluğur, son paylaştığı karesiyle büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafına gelen yorumlara buradan bakabilirsiniz.👇

Şimdi ise annesiyle olan fotoğraf karesini 'mamiş' notunu düşerek yayınladı.👇

Şimdi ise annesiyle olan fotoğraf karesini 'mamiş' notunu düşerek yayınladı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizin yorumlarınızı alalım.👇

Sizin yorumlarınızı alalım.👇

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?