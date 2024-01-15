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Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz Birlikte Kaplıca Tatiline Çıkarak Aşklarını İlan Ettiler!

Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz Birlikte Kaplıca Tatiline Çıkarak Aşklarını İlan Ettiler!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 15:09

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ile oyuncu Burak Deniz'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Takvim'in haberine göre; Sapanca’da termal otele giden ikili, burada hafta sonu tatili yaparak aşklarını adeta ilan etti.

Kaynak: Takvim

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
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'Bambaşka Biri' dizisiyle ekrana veda eden Burak Deniz'in geçen haftalarda Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

'Bambaşka Biri' dizisiyle ekrana veda eden Burak Deniz'in geçen haftalarda Bestemsu Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ancak Bestemsu Özdemir, "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur." diyerek birliktelik sorularına net cevap vermemişti.

Ancak Bestemsu Özdemir, "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur." diyerek birliktelik sorularına net cevap vermemişti.

Çiftin aşkları belgelendi. Ünlü isimler cuma akşamı Sapanca'da bir otele girerken hayranları tarafından görüntülendi.

Çiftin aşkları belgelendi. Ünlü isimler cuma akşamı Sapanca'da bir otele girerken hayranları tarafından görüntülendi.

Ünlü çift, daha önce de İtalya'da tatil yaparken görüntülenmişlerdi. Çıkan haberlerden sonra Bestemsu Özdemir bir açıklama yapmıştı. "Kesinlikle özel hayatım hakkında konuşmuyorum. El ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir."

Ünlü çift, daha önce de İtalya'da tatil yaparken görüntülenmişlerdi. Çıkan haberlerden sonra Bestemsu Özdemir bir açıklama yapmıştı. "Kesinlikle özel hayatım hakkında konuşmuyorum. El ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir."

Takvimin haberine göre; iki ünlü isim önceki Cuma akşamı Sapanca'da bir otele girerken görüntülendi. Hayranları, ikilinin fotoğraflarını çekti. Hafta sonu tatili için termal otele giden çiftin aşkı da belgelenmiş oldu. Bu karelerden sonra ünlü çiftin ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Takvimin haberine göre; iki ünlü isim önceki Cuma akşamı Sapanca'da bir otele girerken görüntülendi. Hayranları, ikilinin fotoğraflarını çekti. Hafta sonu tatili için termal otele giden çiftin aşkı da belgelenmiş oldu. Bu karelerden sonra ünlü çiftin ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.
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Çiftin görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.👇

Çiftin görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.👇

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