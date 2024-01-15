Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz Birlikte Kaplıca Tatiline Çıkarak Aşklarını İlan Ettiler!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ile oyuncu Burak Deniz'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Takvim'in haberine göre; Sapanca’da termal otele giden ikili, burada hafta sonu tatili yaparak aşklarını adeta ilan etti.

Kaynak: Takvim