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Okan Bayülgen'in Evlilik Hakkında Yaptığı Beyin Yakan Açıklamalar "Bitmeyen Orta Yaş Krizi mi Bu?" Dedirtti

Okan Bayülgen'in Evlilik Hakkında Yaptığı Beyin Yakan Açıklamalar "Bitmeyen Orta Yaş Krizi mi Bu?" Dedirtti

Okan Bayülgen
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 14:39

Şov dünyasının tanınan ve sevilen ismi Okan Bayülgen, televizyonda evlilik hakkında söyledikleriyle sosyal medyanın diline düştü. 59 yaşındaki Bayülgen'in evlilik hakkındaki görüşleri duyanların kafalarını oldukça karıştırıp 'Nasıl yani?' diye sorgulattı.

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Şimdilerde tiyatro ile haşır neşir olan Okan Bayülgen, yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlarla hafızalara kazındı.

Şimdilerde tiyatro ile haşır neşir olan Okan Bayülgen, yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlarla hafızalara kazındı.

Oyunculuğunun yanı sıra şovmen olarak hafızalarımıza kodlanan Bayülgen, yapımcılıktan tutun da fotoğrafçılığa kadar pek çok işle uğraşmaya devam ediyor.

Yaptığı açıklamalarla büyük kitlelerin tepkisini çeken Bayülgen, kimi zaman söyledikleriyle destek de görüyor elbette.

Yaptığı açıklamalarla büyük kitlelerin tepkisini çeken Bayülgen, kimi zaman söyledikleriyle destek de görüyor elbette.

Söylemleri oldukça dikkat çeken isimlerden. Bazen oldukça hak verilip sosyal medyada desteklenen hatta methiyeler alan Okan Bayülgen, bazen de söyledikleri yüzünden toplu bir şekilde eleştirilere maruz kalıyor.

Haliyle kendisi bu duruşuyla magazinsel bir figür haline de geliyor.

Haliyle kendisi bu duruşuyla magazinsel bir figür haline de geliyor.

Toplumsal olaylara verdiği tepkilerin yanı sıra, kendi düşüncelerini de paylaşıyor Bayülgen. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un geldiği halden şikayetçi olmuştu. Kültürlerin ve geleneğin yaşatılamadığını söylemişti.

Ünlü isim şimdi de evlilik konusunda dile getirdiği düşünceleriyle herkesin aklını bulandırdı.

Ünlü isim şimdi de evlilik konusunda dile getirdiği düşünceleriyle herkesin aklını bulandırdı.

Bütün evli çiftlerin numara yapıyor olduğunu düşünen Okan Bayülgen, karı ve kocaların ayrı yataklarda yatması gerektiğini söylemesi izleyenlere hayatı sorgulattı.

Bayülgen'in tartışmaya sebep olan söylemlerinden önce kendisinin daha önce 2 evlilik yapmış olduğunu hatırlatalım.

Bayülgen'in tartışmaya sebep olan söylemlerinden önce kendisinin daha önce 2 evlilik yapmış olduğunu hatırlatalım.

İlk evliliğini kendisi gibi oyuncu Zeyno Günenç'le gerçekleştirmişti Bayülgen. 1996 yılında evlenen çift 1998 yılında boşanmıştı.

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Daha sonra Bayülgen 2008 yılında Şirin Ediger ile dünyaevine girmişti.

Daha sonra Bayülgen 2008 yılında Şirin Ediger ile dünyaevine girmişti.

Çiftin 2009 yılında bir kızları olmuştu. Adını İstanbul koymuşlardı. Fakat altı yıl süren evlilikleri 2014 yılında sona ermişti.

Bayülgen katıldığı programda evlilik hakkında "İki insan arasında olmaması gereken bir laubalilik kuruluyor yatak odasında." diyor.

Bayülgen katıldığı programda evlilik hakkında "İki insan arasında olmaması gereken bir laubalilik kuruluyor yatak odasında." diyor.

Herkesin kendine ait bir alanı olması gerektiğini ve aynı odada yaşanmaması gerektiğini söyleyen Okan Bayülgen, düzenin evliliğin başından itibaren böyle kurulmasının işe yarayacağını dile getiriyor.

Bayülgen'in üç ay önceki bölümünde söylemiş olduğu "Karı koca aynı odada uyumamalı" ifadeleri viral oldu. Elbette oldukça dikkat ve tepki çekti.

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