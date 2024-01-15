Okan Bayülgen'in Evlilik Hakkında Yaptığı Beyin Yakan Açıklamalar "Bitmeyen Orta Yaş Krizi mi Bu?" Dedirtti
Okan Bayülgen'in Evlilik Hakkında Yaptığı Beyin Yakan Açıklamalar "Bitmeyen Orta Yaş Krizi mi Bu?" Dedirtti
Şov dünyasının tanınan ve sevilen ismi Okan Bayülgen, televizyonda evlilik hakkında söyledikleriyle sosyal medyanın diline düştü. 59 yaşındaki Bayülgen'in evlilik hakkındaki görüşleri duyanların kafalarını oldukça karıştırıp 'Nasıl yani?' diye sorgulattı.
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Şimdilerde tiyatro ile haşır neşir olan Okan Bayülgen, yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlarla hafızalara kazındı.
Yaptığı açıklamalarla büyük kitlelerin tepkisini çeken Bayülgen, kimi zaman söyledikleriyle destek de görüyor elbette.
Haliyle kendisi bu duruşuyla magazinsel bir figür haline de geliyor.
Ünlü isim şimdi de evlilik konusunda dile getirdiği düşünceleriyle herkesin aklını bulandırdı.
Bayülgen'in tartışmaya sebep olan söylemlerinden önce kendisinin daha önce 2 evlilik yapmış olduğunu hatırlatalım.
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Daha sonra Bayülgen 2008 yılında Şirin Ediger ile dünyaevine girmişti.
Bayülgen katıldığı programda evlilik hakkında "İki insan arasında olmaması gereken bir laubalilik kuruluyor yatak odasında." diyor.
Bayülgen'in üç ay önceki bölümünde söylemiş olduğu "Karı koca aynı odada uyumamalı" ifadeleri viral oldu. Elbette oldukça dikkat ve tepki çekti.
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