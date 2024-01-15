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Saadettin Saran'ın Villasını Satın Alıp Kıvanç Tatlıtuğ İle Komşu Olmanın Bedeli Bu Kadar Yüksek Olmamalıydı!

Saadettin Saran'ın Villasını Satın Alıp Kıvanç Tatlıtuğ İle Komşu Olmanın Bedeli Bu Kadar Yüksek Olmamalıydı!

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 12:51

Ünlü iş insanı Saadettin Saran'ın malum internet sitesi üzerinden lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Takcim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve daha pek çok ünlü isme komşu olan villanın satış fiyatı ise gözlerimizi yuvalarından çıkardı.

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Ünlü iş insanı Saadettin Saran, bu sefer yaptığı işlerle değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü iş insanı Saadettin Saran, bu sefer yaptığı işlerle değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Yaptığı işlerle başarısına başarı katan Steven Saadettin Saran, spor yöneticisi olarak da dikkat çeken isimlerden.

Ekranlarda yayınlanan spor müsabakalarının büyük bir kısmının yayın hakkını elinde bulunduran Saran, Fenerbahçe'deki yeriyle de tanınan isimlerden.

Ekranlarda yayınlanan spor müsabakalarının büyük bir kısmının yayın hakkını elinde bulunduran Saran, Fenerbahçe'deki yeriyle de tanınan isimlerden.

Kendisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

İşleri ve başarıları bir kenara dursun, Saadettin Saran bu sefer Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satışa çıkardığı bilgisiyle gündeme geldi.

İşleri ve başarıları bir kenara dursun, Saadettin Saran bu sefer Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satışa çıkardığı bilgisiyle gündeme geldi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre 900 metrekare alan üzerinde olan villa 10 odaya sahip. Ayrıca göl kenarında ve muhteşem bir manzarası var.

Villa malum internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş. Fiyatı görenlerin ise gözleri yuvasından fırlayacak gibi oluyor.

Villa malum internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş. Fiyatı görenlerin ise gözleri yuvasından fırlayacak gibi oluyor.

Çünkü villa için biçilen fiyat tamı tamına 283 milyon 850 bin lira.

Söylenene göre Saadettin Saran emlakçıya villanın satış ilanını gizli tutmasını söylemiş.

Söylenene göre Saadettin Saran emlakçıya villanın satış ilanını gizli tutmasını söylemiş.

İddialara göre Saran ilanın internete koyulmamasını istemiş.

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283 milyon lirayı kimin ödeyip villanın sahibi olacağı epey merak ediliyor. Çünkü komşu olacağı isimler oldukça ilgi çekici!

283 milyon lirayı kimin ödeyip villanın sahibi olacağı epey merak ediliyor. Çünkü komşu olacağı isimler oldukça ilgi çekici!

Başta Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geliyor.

Rachel Araz Kiresepi ve Sami Kiresepi çifti de aynı sitede oturuyor.

Rachel Araz Kiresepi ve Sami Kiresepi çifti de aynı sitede oturuyor.

Oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş da komşular arasında.

Oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş da komşular arasında.

Sitede genel olarak fiyatların yüksek olduğunu anlamak da çok zor değil.

Sitede genel olarak fiyatların yüksek olduğunu anlamak da çok zor değil.

Funda Arar da aynı yerde oturuyor.

Doğa Rutkay da site sakinleri arasında.

Doğa Rutkay da site sakinleri arasında.

Bakalım villayı kim satın alacak...

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