Saadettin Saran'ın Villasını Satın Alıp Kıvanç Tatlıtuğ İle Komşu Olmanın Bedeli Bu Kadar Yüksek Olmamalıydı!

Ünlü iş insanı Saadettin Saran'ın malum internet sitesi üzerinden lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Takcim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve daha pek çok ünlü isme komşu olan villanın satış fiyatı ise gözlerimizi yuvalarından çıkardı.