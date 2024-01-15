Saadettin Saran'ın Villasını Satın Alıp Kıvanç Tatlıtuğ İle Komşu Olmanın Bedeli Bu Kadar Yüksek Olmamalıydı!
Saadettin Saran'ın Villasını Satın Alıp Kıvanç Tatlıtuğ İle Komşu Olmanın Bedeli Bu Kadar Yüksek Olmamalıydı!
Ünlü iş insanı Saadettin Saran'ın malum internet sitesi üzerinden lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Takcim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve daha pek çok ünlü isme komşu olan villanın satış fiyatı ise gözlerimizi yuvalarından çıkardı.
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Ünlü iş insanı Saadettin Saran, bu sefer yaptığı işlerle değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Ekranlarda yayınlanan spor müsabakalarının büyük bir kısmının yayın hakkını elinde bulunduran Saran, Fenerbahçe'deki yeriyle de tanınan isimlerden.
İşleri ve başarıları bir kenara dursun, Saadettin Saran bu sefer Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satışa çıkardığı bilgisiyle gündeme geldi.
Villa malum internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş. Fiyatı görenlerin ise gözleri yuvasından fırlayacak gibi oluyor.
Söylenene göre Saadettin Saran emlakçıya villanın satış ilanını gizli tutmasını söylemiş.
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283 milyon lirayı kimin ödeyip villanın sahibi olacağı epey merak ediliyor. Çünkü komşu olacağı isimler oldukça ilgi çekici!
Rachel Araz Kiresepi ve Sami Kiresepi çifti de aynı sitede oturuyor.
Oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş da komşular arasında.
Sitede genel olarak fiyatların yüksek olduğunu anlamak da çok zor değil.
Doğa Rutkay da site sakinleri arasında.
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