Sıfır Araba Fiyatına Kaban Satan Lüks Giyim Mağazasında Milyonlar Havada Uçuşuyor
Sıfır Araba Fiyatına Kaban Satan Lüks Giyim Mağazasında Milyonlar Havada Uçuşuyor
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
Cumhuriyet gazetesinden Faik Erdemli yazdığı son yazıyla bizi hayrete düşürdü. Lüks bir alışveriş merkezi mağazasında kaban deneyen Erdemli, üstündeki kabanın sıfır bir arabayla aynı fiyatta olduğunu söyleyince küçük dilimizi yuttuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazır giyim sektörü son yıllarda oldukça pahalı bir hal aldı bildiğiniz gibi.
Tabii iş lüks markalara gelince bambaşka bir boyuta geçiyor. Cumhuriyet'ten Faik Erdemli gittiği bir AVM'de karşılaştığı kaban fiyatıyla bunu gözler önüne sunuyor.
Lüks bir mağazada kaban denediğini anlatan Faik Erdemli, ürünün Vikunya yününden üretilmiş olduğunu belirtti. Kendisine de satış danışmanı anlatmış.
Üstelik biri satılmış olan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL.
Bahsi geçen kaban sıfır bir Audi A3 ile aynı fiyat ediyormuş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda