Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sıfır Araba Fiyatına Kaban Satan Lüks Giyim Mağazasında Milyonlar Havada Uçuşuyor

Sıfır Araba Fiyatına Kaban Satan Lüks Giyim Mağazasında Milyonlar Havada Uçuşuyor

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 10:40

Cumhuriyet gazetesinden Faik Erdemli yazdığı son yazıyla bizi hayrete düşürdü. Lüks bir alışveriş merkezi mağazasında kaban deneyen Erdemli, üstündeki kabanın sıfır bir arabayla aynı fiyatta olduğunu söyleyince küçük dilimizi yuttuk.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hazır giyim sektörü son yıllarda oldukça pahalı bir hal aldı bildiğiniz gibi.

Hazır giyim sektörü son yıllarda oldukça pahalı bir hal aldı bildiğiniz gibi.

Mağazalardaki etiket fiyatları 'en uygun' diyebileceğimiz markalar adına bile cep yakar hale geldi. Tabii vatandaşlar da sosyal medyada sık sık bu konuda isyan ediyor. Ancak kumaş, üretim süreci, üretici, satış derken pek çok süreç zamlı işlemeye devam ediyor.

Tabii iş lüks markalara gelince bambaşka bir boyuta geçiyor. Cumhuriyet'ten Faik Erdemli gittiği bir AVM'de karşılaştığı kaban fiyatıyla bunu gözler önüne sunuyor.

Tabii iş lüks markalara gelince bambaşka bir boyuta geçiyor. Cumhuriyet'ten Faik Erdemli gittiği bir AVM'de karşılaştığı kaban fiyatıyla bunu gözler önüne sunuyor.

Mağazanın dışından bile belli olan yüksek fiyat algısı, etiketlere de yansımış durumda. Fiyatların artık normal kabul edileni dahi vatandaşlara pahalı gelmeye başlarken, Erdemli'nin denediği ürün dudak uçuklattı.

Lüks bir mağazada kaban denediğini anlatan Faik Erdemli, ürünün Vikunya yününden üretilmiş olduğunu belirtti. Kendisine de satış danışmanı anlatmış.

Lüks bir mağazada kaban denediğini anlatan Faik Erdemli, ürünün Vikunya yününden üretilmiş olduğunu belirtti. Kendisine de satış danışmanı anlatmış.

Bahsi geçen kaban dünyanın en kaliteli iplikleri ve pahalı kumaşlardan dikilmiş. Ayrıca bu kabandan yalnızca 3 tane gelmiş!

Üstelik biri satılmış olan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL.

Üstelik biri satılmış olan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL.

Bir milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz yirmi TL yani 45.000 dolar ediyor bu kaban. Bu kadar pahalı olmasının sebebi ise başta da belirtildiği gibi Vikunya yünü olmasıymış.

Bahsi geçen kaban sıfır bir Audi A3 ile aynı fiyat ediyormuş.

Bahsi geçen kaban sıfır bir Audi A3 ile aynı fiyat ediyormuş.

Hayret etmemek elde değil. 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
11
6
3
3
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?