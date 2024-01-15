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Döner Yemek İsteyen Armağan Çağlayan'ın Gördüğü Fiyatlar Karşısında İştahı Kaçtı

Döner Yemek İsteyen Armağan Çağlayan'ın Gördüğü Fiyatlar Karşısında İştahı Kaçtı

Armağan Çağlayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 08:51

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, artan fiyatlar konusunda da isyan bayrağını çekmeye devam ediyor. Döner yemek için gittiği mekanda fiyatlar karşısında tadı kaçan Çağlayan, 'Daha Davos'a gelmem' dedi.

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Armağan Çağlayan yıllardır yaptığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Armağan Çağlayan yıllardır yaptığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Ünlü yapımcının uzun süredir YouTube'da yayınladığı programı, aldığı konuklar ve söyledikleri sık sık magazinde gündem olmaya devam ediyor. Gör Beni programı ile takipçi kitlesini daha da büyüttü Çağlayan.

57 yaşındaki Armağan Çağlayan aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

57 yaşındaki Armağan Çağlayan aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

Aslında avukat olan Çağlayan, yapımcı olarak kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Diğer yandan kendisi sosyal medyanın her mecrasında aktif bir şekilde rol oynuyor.

Daha sonra 2023 yılında akciğer kanserine yakalanması dolayısıyla YouTube videolarına ara vereceğini açıklamıştı.

Daha sonra 2023 yılında akciğer kanserine yakalanması dolayısıyla YouTube videolarına ara vereceğini açıklamıştı.

Tedavi görmeye başlayan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başlamıştı. Özellikle toplumsal konular, zamlar ve ülkeye dair yorumlarıyla dikkat çekiyordu.

Ünlü yapımcı son olarak döner fiyatları yüzünden isyan bayrağını çekti.

Ünlü yapımcı son olarak döner fiyatları yüzünden isyan bayrağını çekti.

Twitter (X)'da yemek yemek için gittiği bir mekanın menüsünü paylaşan Armağan Çağlayan, gelen döner fiyatlarına isyan etti.

Ocak ayı itibariyle masalara fiyat listesi koymak zorunlu hale geldi. Çağlayan fiyatları görünce "insanın bütün iştahı kaçıyor" yorumunu yaptı.

Ocak ayı itibariyle masalara fiyat listesi koymak zorunlu hale geldi. Çağlayan fiyatları görünce "insanın bütün iştahı kaçıyor" yorumunu yaptı.
twitter.com

'Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!'

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1 porsiyon etin 85 gram olması da görenlerin tadını kaçıran detaylar arasında yer aldı.

1 porsiyon etin 85 gram olması da görenlerin tadını kaçıran detaylar arasında yer aldı.
twitter.com

Çağlayan'ın bu paylaşımı sonrası isyan bayrakları çekildi.

Çağlayan'ın bu paylaşımı sonrası isyan bayrakları çekildi.
twitter.com

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