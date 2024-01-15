Döner Yemek İsteyen Armağan Çağlayan'ın Gördüğü Fiyatlar Karşısında İştahı Kaçtı
Döner Yemek İsteyen Armağan Çağlayan'ın Gördüğü Fiyatlar Karşısında İştahı Kaçtı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, artan fiyatlar konusunda da isyan bayrağını çekmeye devam ediyor. Döner yemek için gittiği mekanda fiyatlar karşısında tadı kaçan Çağlayan, 'Daha Davos'a gelmem' dedi.
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Armağan Çağlayan yıllardır yaptığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
57 yaşındaki Armağan Çağlayan aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı.
Daha sonra 2023 yılında akciğer kanserine yakalanması dolayısıyla YouTube videolarına ara vereceğini açıklamıştı.
Ünlü yapımcı son olarak döner fiyatları yüzünden isyan bayrağını çekti.
Ocak ayı itibariyle masalara fiyat listesi koymak zorunlu hale geldi. Çağlayan fiyatları görünce "insanın bütün iştahı kaçıyor" yorumunu yaptı.
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1 porsiyon etin 85 gram olması da görenlerin tadını kaçıran detaylar arasında yer aldı.
Çağlayan'ın bu paylaşımı sonrası isyan bayrakları çekildi.
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