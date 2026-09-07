En İyi Vegan Markalar

Vegan Sertifikası Nedir? V-Label ve Cruelty-Free Etiketlerini Okumak

Vegan ürün alışverişinde en çok karıştırılan konuların başında sertifikalar geliyor. Bir ürünün üzerinde “vegan”, “bitki bazlı” ya da “cruelty-free” yazması ilk bakışta aynı şeyi anlatıyormuş gibi görünse de bu ifadelerin kapsamı birbirinden farklı.

V-Label, vegan ve vejetaryen ürünleri birbirinden ayıran en bilinen uluslararası işaretlerden biri. Vegan kategorisindeki ürünlerde hayvansal kaynaklı bileşenlerin kullanılmaması gerekiyor ve değerlendirmede yalnızca içerik listesi değil üretim sürecindeki kriterler de dikkate alınıyor.

The Vegan Society tarafından kullanılan Vegan Trademark da ürünün vegan kriterlerine uygunluğunu gösteren uluslararası işaretlerden biri. PETA’nın cruelty-free programı ise esas olarak hayvan deneyleri konusuna odaklanıyor. Leaping Bunny de benzer biçimde hayvan deneyleriyle ilgili standartları takip eden sistemlerden.

Buradaki en önemli ayrım şu: cruelty-free ve vegan aynı şey değil. Bir ürün hayvanlar üzerinde test edilmemiş olabilir ancak formülünde bal, balmumu veya lanolin bulunabilir. Bu nedenle yalnızca tavşan logosu görmek ürünün vegan olduğunu söylemek için yeterli değil.

Vegan mı, Vejetaryen mi, Bitki Bazlı mı? Kavramlar Arasındaki Fark

Bu üç ifade günlük dilde sık sık birbirinin yerine kullanılıyor ancak aralarında önemli farklar var.

Vegan: Hayvansal kaynaklı içerik veya yan ürün kullanılmayan ürünleri ifade ediyor. Gıda söz konusuysa et, süt, yumurta, bal ve jelatin gibi içerikler bu kapsamın dışında kalıyor.

Vejetaryen: Et ve balık içermiyor ancak süt, yumurta veya bal gibi hayvansal ürünleri içerebiliyor. Bu nedenle vejetaryen olan her ürün vegan olmuyor.

Bitki bazlı: Ürünün ağırlıklı olarak bitkisel hammaddeler üzerine kurulduğunu anlatıyor. Ancak bu ifade tek başına bağımsız bir vegan sertifikasının sağladığı güvenceyle aynı değil.

Özellikle katı vegan beslenenler için ambalajdaki “plant-based” ibaresine bakıp ürünü almak yerine içindekiler listesini de kontrol etmek lazım. Sertifikalı ürünlerde ise bu kontrol süreci doğal olarak daha kolay hale geliyor. Aynı ayrım yalnızca gıda için geçerli değil. Bir ayakkabının dış yüzeyi sentetik olabilir ancak astarında yün ya da yapıştırıcısında hayvansal kaynaklı bir bileşen kullanılmış olabilir. Kozmetikte de “doğal” ibaresi ürünün vegan olduğunu garanti etmiyor.

Gizli Hayvansal İçerikler: Etikette Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

Süt, yumurta veya bal gibi içerikleri etikette fark etmek kolay. Asıl kafa karışıklığı ise adı doğrudan hayvansal kaynağı çağrıştırmayan maddelerde başlıyor.

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