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En İyi Vegan Markalar

En İyi Vegan Markalar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 12:20
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Vegan ürün seçerken yalnızca ambalajın üzerindeki ifadelere bakmak yeterli olmuyor; “bitkisel”, “vegan” ve “cruelty-free” kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılıyor. Üstelik karmin, lanolin ya da jelatin gibi hayvansal kaynaklı bazı içerikleri etikette ilk bakışta fark etmek de kolay değil. İşte bu noktada sertifikalar ve içerik listesi seçim yapmayı biraz daha güvenli hale getiriyor. 

Gıdada Alpro, Fomilk, Veggy ve Eat Vappy; kozmetikte ise Siveno ve Iva Natura gibi markalar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekleriyle öne çıkanlardan. Peki bu markalar arasında seçim yaparken nelere bakmak gerekiyor, vegan ürünler gerçekten daha pahalı mı ve hangi sertifikalar daha güvenilir? Sizler için tüm bu soruların yanıtlarını ve Türkiye’de öne çıkan vegan markaları bir araya getirdik.

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Vegan Marka Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Vegan Marka Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Vegan Sertifikası Nedir? V-Label ve Cruelty-Free Etiketlerini Okumak

Vegan ürün alışverişinde en çok karıştırılan konuların başında sertifikalar geliyor. Bir ürünün üzerinde “vegan”, “bitki bazlı” ya da “cruelty-free” yazması ilk bakışta aynı şeyi anlatıyormuş gibi görünse de bu ifadelerin kapsamı birbirinden farklı.

V-Label, vegan ve vejetaryen ürünleri birbirinden ayıran en bilinen uluslararası işaretlerden biri. Vegan kategorisindeki ürünlerde hayvansal kaynaklı bileşenlerin kullanılmaması gerekiyor ve değerlendirmede yalnızca içerik listesi değil üretim sürecindeki kriterler de dikkate alınıyor.

The Vegan Society tarafından kullanılan Vegan Trademark da ürünün vegan kriterlerine uygunluğunu gösteren uluslararası işaretlerden biri. PETA’nın cruelty-free programı ise esas olarak hayvan deneyleri konusuna odaklanıyor. Leaping Bunny de benzer biçimde hayvan deneyleriyle ilgili standartları takip eden sistemlerden.

Buradaki en önemli ayrım şu: cruelty-free ve vegan aynı şey değil. Bir ürün hayvanlar üzerinde test edilmemiş olabilir ancak formülünde bal, balmumu veya lanolin bulunabilir. Bu nedenle yalnızca tavşan logosu görmek ürünün vegan olduğunu söylemek için yeterli değil.

Vegan mı, Vejetaryen mi, Bitki Bazlı mı? Kavramlar Arasındaki Fark

Bu üç ifade günlük dilde sık sık birbirinin yerine kullanılıyor ancak aralarında önemli farklar var.

  • Vegan: Hayvansal kaynaklı içerik veya yan ürün kullanılmayan ürünleri ifade ediyor. Gıda söz konusuysa et, süt, yumurta, bal ve jelatin gibi içerikler bu kapsamın dışında kalıyor.

  • Vejetaryen: Et ve balık içermiyor ancak süt, yumurta veya bal gibi hayvansal ürünleri içerebiliyor. Bu nedenle vejetaryen olan her ürün vegan olmuyor.

  • Bitki bazlı: Ürünün ağırlıklı olarak bitkisel hammaddeler üzerine kurulduğunu anlatıyor. Ancak bu ifade tek başına bağımsız bir vegan sertifikasının sağladığı güvenceyle aynı değil.

Özellikle katı vegan beslenenler için ambalajdaki “plant-based” ibaresine bakıp ürünü almak yerine içindekiler listesini de kontrol etmek lazım. Sertifikalı ürünlerde ise bu kontrol süreci doğal olarak daha kolay hale geliyor. Aynı ayrım yalnızca gıda için geçerli değil. Bir ayakkabının dış yüzeyi sentetik olabilir ancak astarında yün ya da yapıştırıcısında hayvansal kaynaklı bir bileşen kullanılmış olabilir. Kozmetikte de “doğal” ibaresi ürünün vegan olduğunu garanti etmiyor.

Gizli Hayvansal İçerikler: Etikette Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

Süt, yumurta veya bal gibi içerikleri etikette fark etmek kolay. Asıl kafa karışıklığı ise adı doğrudan hayvansal kaynağı çağrıştırmayan maddelerde başlıyor.

En sık karşılaşabileceğiniz içeriklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz 👇

  • Karmin (E120): Koşnil böceğinden elde edilen kırmızı renklendirici. Özellikle renkli kozmetiklerde, şekerlemelerde ve bazı gıdalarda karşınıza çıkabiliyor.

  • Jelatin: Hayvansal kolajenden elde ediliyor. Şekerleme, jöleli ürünler ve bazı kapsüllerde kullanılabiliyor.

  • Lanolin: Koyun yününden elde edilen bir madde. Dudak ürünleri ve nemlendiricilerde görülebiliyor.

  • Şellak (E904): Lak böceği kaynaklı bir salgıdan elde ediliyor ve özellikle parlak kaplamalarda kullanılabiliyor.

  • D3 vitamini: Kaynağına göre değişebiliyor. Hayvansal kaynaklı çeşitlerinin yanında likenden elde edilen vegan D3 seçenekleri de mevcut.

  • Kazein ve whey: Süt kaynaklı proteinler. Özellikle protein ürünleri ve hazır gıdalarda etiketi kontrol etmek gerekiyor.

  • Berraklaştırma yardımcıları: Bazı şarap ve içeceklerin üretiminde hayvansal kaynaklı yardımcı maddeler kullanılabiliyor.

En İyi Vegan Markalar: Kategoriye Göre - 2026

En İyi Vegan Markalar: Kategoriye Göre - 2026

En İyi Vegan Gıda Markaları: Bitki Bazlı Süt, Et ve Peynir Alternatifleri

Bitkisel içeceklerde seçenekler artık oldukça çeşitli. Büyük marketlerden online alışveriş sitelerine kadar farklı fiyat ve içerik seçeneklerine ulaşmak mümkün ve kolay.

  • Alpro, bu kategorinin en bilinen markalarından. Soya, badem, yulaf, fındık, pirinç ve Hindistan cevizi gibi farklı alternatifler sunuyor. Özellikle bitkisel içeceklerin kafelerde daha sık kullanılmaya başlamasıyla Alpro günlük hayatta da daha görünür ve tercih edilir hale geldi.

  • Fomilk, yerli seçenek arayanların değerlendirebileceği markalardan biri. Badem, fındık, soya, yulaf ve Hindistan cevizi bazlı içeceklerinin yanında farklı kullanım alanlarına yönelik ürünleri de var.

  • VeganMilk, bitkisel içecek tarafında daha butik bir çizgide ilerleyenlerden. Cam şişeli ürünleri, şeker ilavesiz seçenekleri ve farklı aromalarıyla özellikle klasik karton kutulu ürünlerden farklı bir alternatif arayanlara hitap ediyor diyebiliriz.

  • Nilky de yulaf, soya, badem, fındık ve Hindistan cevizi gibi çeşitli bitkisel içeceklerle geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Bitki bazlı et markalarında öne çıkanlar ise şöyle 👇

  • Veggy, köfte, sotelik ürünler, bezelye proteini bazlı seçenekler ve tofu gibi farklı ürünlerle günlük yemeklere kolayca uyarlanabilecek ürünleriyle öne çıkan markalardan.

  • Eat Vappy, özellikle sucuk, salam ve benzeri şarküteri alternatifleriyle dikkat çekenlerden. Daha çok kahvaltı ve sandviç gibi kullanım alanlarına hitap ediyor.

  • Vita Vegantis, vegan sucuk ve benzeri ürünleriyle bu kategoride değerlendirilebilecek bir başka marka diyebiliriz.

Vegan peynir tarafında seçenekler daha butik ancak çeşitlilik günden güne artıyor. 

  • Trakya Çiftliği, farklı aroma ve dokulara sahip vegan peynir alternatifleriyle geniş bir ürün kataloğuna sahip. 

  • Furora, özellikle çedar ve mozzarella benzeri ürünlerle öne çıkarken Orfa the Standard Vegan markaları farklı peynir çeşitlerine yönelenler arasında.

  • CheezmirBi Nevi Deli ve Itz Nutz gibi butik üreticiler ise daha özel reçeteler ve farklı hammaddeler kullanan seçenekler arayanlara hitap ediyor. Tofu tarafında EverFresh sade ve aromalı alternatifleriyle meşhur olan markalardan.

En İyi Vegan Kozmetik ve Cilt Bakım Markaları

Vegan kozmetikte yalnızca içerik değil, hayvan deneyleri politikası da seçim sırasında önemli hale geliyor. Bu nedenle “vegan” ve “cruelty-free” ifadelerini ayrı ayrı kontrol etmek gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

  • Iva Natura, Türkiye merkezli doğal kozmetik markalarından. Vegan ve cruelty-free yaklaşımıyla öne çıkan marka, özellikle bitkisel içerikli bakım ürünlerine yöneliyor.

  • Siveno, günlük kişisel bakım ürünlerinde kolay ulaşılabilen yerli seçeneklerden. Şampuan, deodorant, vücut bakım ürünleri ve farklı kişisel bakım kategorilerinde ürünlere sahip. Markanın erişilebilirliği de en önemli avantajlarından biri.

  • Weleda, uzun yıllardır doğal kozmetik kategorisinde faaliyet gösteren Alman markalarından. Ancak burada önemli bir ayrım var, markanın bütün ürünlerinin vegan olduğunu düşünmek yerine ürün bazında vegan bilgisini kontrol etmek gerekiyor.

  • Lavera da doğal kozmetik alanında bilinen Alman markalarından. Cilt bakımı, saç bakımı ve renkli kozmetik dahil geniş bir ürün yelpazesine sahip.

  • The Body Shop ise yıllardır hayvan deneylerine karşı yürüttüğü kampanyalarla biliniyor. Markanın vegan ürün gamı oldukça genişlemiş olsa da satın alınacak ürünün güncel içeriğini ve vegan bilgisini kontrol etmek yine en güvenli yöntem.

En İyi Vegan Temizlik Ürünü Markaları: Hayvan Testi Yapmayan Seçenekler

Temizlik ürünlerinde “doğal”, “ekolojik” ve “vegan” ifadelerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bitkisel hammaddeler kullanılan bir ürünün otomatik olarak vegan veya cruelty-free olduğu varsayılmamalı.

  • Ecover, bitki ve mineral bazlı temizlik ürünleriyle bilinen Avrupa merkezli markalardan. Bulaşık, çamaşır ve genel temizlik kategorilerinde farklı seçenekleri bulunuyor.

  • Sonett, ekolojik temizlik ürünlerine odaklanan Alman markalarından biri. Özellikle daha sade formüllere yönelen tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

  • Frosch, çamaşır ve ev temizliğinde Avrupa’da yaygın olarak bulunan markalardan. Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre oldukça geniş bir ürün serisi var.

  • Sodasan da sabun ve ev temizliği kategorisinde ekolojik ürünlere ağırlık veren markalardan biri.

Bu markaların Türkiye’de bulunabilirliği ürüne göre değişebiliyor. Bu nedenle alışveriş yaparken yalnızca marka adına değil, satın aldığınız ürünün vegan ve cruelty-free bilgilerine mutlaka bakın.

En İyi Vegan Giyim ve Ayakkabı Markaları: Deri ve Yün İçermeyen Ürünler

Vegan modada mesele yalnızca gerçek deri tercih etmemek değil. Yün, ipek, kaşmir, kürk ve bazı hayvansal kaynaklı yapıştırıcılar da ürünün vegan olup olmadığını etkileyebiliyor.

  • Veja, koleksiyonunda vegan sneaker seçeneklerine yer veren markalardan. Organik pamuk ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan farklı modelleri bulunuyor ancak bütün Veja modellerinin vegan olmadığını unutmamak gerekiyor.

  • Matt & Nat, vegan çanta ve aksesuar tarafında en bilinen markalardan biri. Marka uzun süredir hayvansal deri kullanmadan üretim yapıyor.

  • Will’s Vegan Store, ayakkabıdan çantaya ve dış giyime kadar tamamen vegan ürünlere odaklanan bir marka.

  • Dr. Martens ise markanın tamamını değil, ayrı bir Vegan serisini bu kategoride sunuyor. Dolayısıyla alışveriş yaparken klasik model ile vegan versiyonun birbirine karıştırılmaması gerekiyor.

En İyi Vegan Markalar: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Vegan Markalar: Türk Marka Bazlı İnceleme - 2026

Yerli Bitki Bazlı Gıda Markaları: Türkiye’nin Öne Çıkan Vegan Üreticileri

Yerli vegan gıda tarafında son yıllarda en hızlı büyüyen alanlardan biri bitkisel içecekler ve et alternatifleri oldu.

  • Fomilk, bitkisel içecek denildiğinde Türkiye’de akla gelen yerli seçeneklerden biri. Badem, fındık, soya, Hindistan cevizi ve yulaf gibi farklı bazlarla hazırlanan ürünleri sayesinde yalnızca vegan tüketicilere değil, süt yerine alternatif içecek arayanlara da hitap ediyor.

  • VeganMilk, daha butik üretim anlayışına sahip. Marka bitkisel içeceklerde yerli hammaddelere ve sürdürülebilirlik yaklaşımına vurgu yapıyor. Ürün seçenekleri klasik bitkisel sütlerin yanında latte ve aromalı içecekleri de kapsıyor.

  • Veggy, bitkisel et alternatiflerinde daha geniş bir kullanım alanına sahip. Köfte, sotelik ürünler, tofu ve farklı bitki bazlı seçeneklerin aynı markada bulunması özellikle yeni vegan beslenmeye başlayanların işini kolaylaştırabilir.

  • Eat Vappy ise kahvaltı ve şarküteri tarafında öne çıkıyor. Vegan sucuk, salam ve benzeri ürünleriyle klasik kahvaltılıkların bitki bazlı alternatiflerini arayanlara göre.

  • Trakya Çiftliği, vegan peynir tarafında geniş çeşit sunan markalardan. Farklı aromalara sahip seçenekleri sayesinde yalnızca sade peynir alternatifi değil, daha karakteristik tatlar arayanlara da seçenekler sunuyor.

  • Vita VegantisYaşam FoodsSoyfa ve Baca Organik gibi markalar da farklı ürün kategorilerinde karşılaşabileceğiniz yerli alternatifler arasında.

Türk Vegan Kozmetik Markaları: Sertifikalı ve Erişilebilir Seçenekler

  • Iva Natura, doğal içerik ve vegan yaklaşımı bir araya getiren yerli markalardan biri. Özellikle bitkisel içeriklere ağırlık veren cilt ve saç bakım ürünleriyle dikkat çekiyor.

  • Siveno ise daha geniş satış ağı sayesinde günlük kullanım ürünlerinde erişilebilir bir alternatif oluşturuyor. Şampuan, deodorant, vücut bakım ürünleri ve çocuklara yönelik seçenekleri bulunuyor.

Vegan Sertifikalı Yerli Atıştırmalık ve İçecek Markaları

Atıştırmalık alışverişinde içerik kontrolü biraz daha önemli. Çünkü süt tozu, whey, jelatin veya karmin gibi hayvansal kaynaklı bileşenler ilk bakışta vegan olabileceğini düşündüğünüz ürünlerde bile bulunabiliyor.

  • Uniq2go, bitkisel içerikli protein ve atıştırmalık ürünleriyle bu kategoride karşılaşabileceğiniz markalardan.

  • Rawsome, raw bar ve benzeri pratik atıştırmalık seçenekleriyle özellikle vegan ve glutensiz alternatif arayanlara hitap ediyor.

  • Mom’s Granola, farklı meyve, kakao ve kuruyemiş kombinasyonlarına sahip granolalarıyla tanınıyor.

  • Naturiga ve Wefood ise bitkisel proteinlerden süper gıdalara kadar geniş ürün gruplarıyla vegan beslenmede kullanılabilecek pek çok seçeneğe sahip.

Vegan Ürünlerde Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Vegan Ürünlerde Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Bütçe Dostu Vegan Alışveriş: Uygun Fiyatlı Markalar ve İpuçları

Vegan beslenmenin pahalı olduğu düşüncesi özellikle hazır et ve peynir alternatiflerinin fiyatlarından kaynaklanıyor. Oysa vegan mutfağın temelini bunlarla kurmak zorunda değilsiniz.

Bütçeyi kontrol altında tutmak için 👇

  • Nohut, mercimek, fasulye ve kuru baklagilleri temel protein kaynakları arasında tutabilirsiniz.

  • Bulgur, pirinç, makarna, yulaf ve patates gibi uygun fiyatlı temel ürünlerden yararlanabilirsiniz.

  • Bitkisel sütleri sürekli tüketiyorsanız çoklu paketlerde litre fiyatını karşılaştırabilirsiniz.

  • Vegan burger, sucuk ve peynir alternatiflerini her öğünde kullanmak yerine zaman zaman tercih edebilirsiniz.

  • Mevsim sebze ve meyvelerine yönelerek alışveriş maliyetini azaltabilirsiniz.

  • Kozmetik ve temizlik ürünlerinde kampanyaları takip edebilirsiniz.

  • Evde bitkisel süt veya falafel hazırlamak da bazı ürünlerde maliyeti ciddi biçimde düşürebilir. Ancak her ev yapımı alternatifin hazır ürünle aynı besin değerine sahip olmayacağını da unutmamak gerekiyor.

Orta Segment: Fiyat-Kalite Dengesi En İyi Vegan Markalar

Orta segmentte yalnızca ürün fiyatı değil, kolay bulunabilirlik de önemli. Sürekli internetten özel sipariş vermek zorunda kalmadığınız bir ürün günlük kullanımda daha pratik hale gelecektir. 

  • Bitkisel içeceklerde Alpro ve Fomilk, geniş ürün çeşitliliği sayesinde bu kategoride değerlendirilebilir. Et alternatiflerinde Veggy, marketlerde bulunabilirliğiyle öne çıkarken Vita Vegantis farklı fiyat seçenekleri sunabiliyor.

  • Kozmetikte Iva Natura ve Siveno bahsettiğimiz üzere yerli alternatifler arasında; atıştırmalıkta ise Uniq2go gibi markalar daha özel içerik arayanlar için uygun.

Premium Vegan Ürünler: Fark Yaratan Yüksek Segment Seçenekler

Premium vegan kategorisinde fiyatı artıran unsur çoğu zaman yalnızca “vegan” etiketi değil. İthalat, küçük ölçekli üretim, özel hammaddeler, organik sertifikalar, ambalaj ve üretim yöntemi de fiyat üzerinde etkili olabiliyor.

  • Weleda ve Lavera, doğal kozmetik tarafında daha yüksek fiyat bandında karşılaşabileceğiniz markalardan.

  • CheezmirBi Nevi DeliItz Nutz ve Furora gibi vegan peynir üreticileri de seri üretim ürünlere göre daha butik bir çizgide olanlardan.

  • Şarküteri tarafında Eat Vappy, moda içinse Veja ile Matt & Nat daha yüksek fiyat segmentinde değerlendirilebilecek markalar arasında.

SSS: Vegan Markalar Hakkında Merak Edilenler

SSS: Vegan Markalar Hakkında Merak Edilenler

En İyi Vegan Marka Hangisi? 2026 Editör Seçimi

En iyi vegan marka seçimi aslında ne aradığınıza göre değişiyor. Bitkisel içeceklerde Alpro ve Fomilk, et alternatiflerinde Veggy ve Eat Vappy, vegan peynirde Trakya Çiftliği öne çıkarken kozmetik ve kişisel bakımda Iva Natura ile Siveno, atıştırmalıkta ise Uniq2go ve Rawsome önerebileceklerimizden. Yine de seçim yaparken yalnızca marka adına bakmak yerine ürünün içeriğini, vegan sertifikasını, fiyatını ve sizin ihtiyacınıza ne kadar uyduğunu birlikte değerlendirmek daha doğru.

Vegan Ürünler Daha mı Pahalı? Bütçe Karşılaştırması

Bazı hazır vegan ürünler, özellikle bitki bazlı et ve peynir alternatifleri, üretim ve hammadde maliyetleri nedeniyle daha pahalı olabiliyor. Ancak nohut, mercimek, fasulye, tahıllar ve mevsim sebzeleri gibi vegan mutfağın temel ürünleri oldukça bütçe dostu.

Türkiye’de Vegan Ürünlere Nereden Ulaşılır? Market ve Online Rehberi

Türkiye’de vegan ürünlere ulaşmak artık oldukça kolay. Migros, Macrocenter, CarrefourSA ve Metro gibi zincir marketlerde bitkisel içecek, tofu, vegan peynir ve et alternatifleri bulunurken; Vegan Dükkan ve Vegan Bakkal gibi özel mağazalarda daha farklı seçeneklere ulaşabilirsiniz. Trendyol, Hepsiburada ve Tazedirekt gibi online platformlarda geniş ürün çeşitliliği bulmak mümkün. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri içinse eczaneler, kozmetik zincirleri ve markaların kendi siteleri tercih edilebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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